ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

মাঠে রোদ ছিল। ক্রিকেটারররা ওয়ার্ম আপও করেছেন ঠিকঠাক৷ তবু ম্যাচটা আর শুরু করা যায়নি। কারণ এর আগে হওয়া বৃষ্টিতে ভেজা আউটফিল্ড আর শুকোয়নি।
আজ এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা তাই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় তাই সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।
বাংলাদেশের টি-টুয়েন্টি র্যাঙ্কিং ১০, চীন ৩৬তম।
আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায় জাপানের মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনালে খেলবে বাংলাদেশ।
এশিয়ান গেমসে নারী ক্রিকেট দল এর আগে দুবার রুপা এবং একবার ব্রোঞ্জ জিতেছে।