১৩ ছক্কার ইনিংসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড হাবিবুরের

৬ দিন আগেই দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন হাবিবুর রহমান। এবার তিনিই ভাঙলেন ৫০ ওভার ক্রিকেটে বাংলাদেশের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। আজ ইউল্যাব মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে মাত্র ৪৫ বলে সেঞ্চুরি করেছেন লিজেন্ড অব রূপগঞ্জের হাবিবুর।
আজকের আগেও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড যৌথভাবে হাবিবুরেরই ছিল, তাঁর সমান ৪৯ বলে সেঞ্চুরি ছিল মোসাদ্দেক হোসেনেরও। আজ ৪৫ বলে সেঞ্চুরি করে সেই রেকর্ড একার করে নিয়েছেন হাবিবুর।
গত সপ্তাহে মোহামেডানের বিপক্ষে ১৫ বলে ফিফটি করেছিলেন হাবিবুর। সে ম্যাচে নাহিদ রানার ওভারে ২৬ আর তাসকিন আহমেদের ওভারে নিয়েছিলেন ২৫ রান। আজ অবশ্য শুরুটা এত আক্রমণাত্মক ছিল না। প্রথম ৯ বলে হাবিবুরের রান ছিল মাত্র ৬।
ইনিংসের চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে নিহাদ উজ জামানকে চার মেরে বাউন্ডারির খাতা খোলেন, পরের বলেই মারেন ছক্কা। এক ওভার পর নিহাদ আবার বোলিংয়ে এলে নেন ২২ রান। ২৬ বলে হাবিবুর পেয়ে যান ফিফটি।
পঞ্চাশ পেরোনোর পর আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ১৯ বলে তুলে নেন পরের পঞ্চাশ।
২০২৩ সালের বিসিএলে ৪৯ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন হাবিবুরের। আর চলতি মৌসুমেই আবাহনীর হয়ে এই সিটি ক্লাবের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন মোসাদ্দেক।
৫৮ বলে ১৩০ রান করে আবদুল্লাহ আল মামুনের বলে ক্যাচ দেওয়ার আগে ইনিংসে ১৩টি ছক্কা ও ৮টি চার মারেন হাবিবুর। লিস্ট ‘এ’–তে এক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এটি। ২০১৯ সালে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সৌম্য সরকারের মারা ১৯ ছক্কা সর্বোচ্চ।
শুধু লিস্ট ‘এ’–তে নয়, বাংলাদেশিদের মধ্যে টি-টুয়েন্টিতেও দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি হাবিবুরেরই। গত বছর রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে হংকং চায়নার বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে। সেটি সব সংস্করণ মিলিয়েই বাংলাদেশের সবচেয়ে দ্রুততম।