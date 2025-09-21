তিন ইয়র্কার দিয়েও ১০ রান খেলেন বুমরা

আগের ম্যাচে বুমরাকে দুটি ছক্কা মেরেছিলেন ফারহান। আজও বুমরাকে দারুণভাবে সামলাচ্ছেন পাকিস্তানের এই ওপেনার।
পাকিস্তান: ৩ ওভারে ২৬/১
পান্ডিয়ার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছিলেন ফখর। ভারতের উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন ক্যাচ ঠিকভাবে নিয়েছেন নাকি বল তাঁর গ্লাভসে জমা হওয়ার আগে মাটিতে পড়েছে, তা নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশি আম্পায়ার গাজী সোহেলও আউট দেননি। সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয় টিভি আম্পায়ারকে। বেনেফিট অব ডাউট ব্যাটসম্যান ফখরের দিকেই যাওয়ার কথা। কিন্তু নানা অ্যাঙ্গেল থেকে রিপ্লে দেখার পর ফখরকে আউট দিলেন টিভি আম্পায়ার রুচিরা পালিয়াগুরুগে।
জায়ান্ট স্ক্রিনে O U T লেখা ভেসে ওঠার পর ফখরের যেন বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। টিভি রিপ্লেতে মনে হয়েছে, বল আগে মাটিতে পড়ে স্যামসনের গ্লাভসে গেছে। এই আউট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
পাকিস্তান: ২ ওভারে ১৭/০
যশপ্রীত বুমার প্রথম ওভারেই চড়াও হয়েছেন ফখর জামান। টানা দুই চারসহ এই ওভার থেকে ফখর একাই নিলেন ১১ রান।
পাকিস্তান: ১ ওভারে ৬/০
সাইম আইয়ুব শুরুতে ভালো করতে পারছেন না। তাই উদ্বোধনী জুটিতে বদল এনেছে পাকিস্তান। সাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে ইনিংস শুরু কতে নেমেছেন অভিজ্ঞ ফখর জামান।
ম্যাচের তৃতীয় বলেই ‘জীবন’ পেয়েছেন ফারহান। হার্দিক পান্ডিয়ার বলে থার্ড ম্যানে ফারহানের ক্যাচ ফেলেছেন অভিষেক শর্মা।
ইতিহাস বলছে, ২০১৮ সালের পর দুবাইয়ে রাতে অনুষ্ঠিত আইসিসির পূর্ণ সদস্য দুই দেশের মুখোমুখি আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে আগে ব্যাট করা দল জিততে পারেননি। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর দুবাইয়ে আগে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে পাকিস্তান।
সংযুক্ত আমিরাতের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে দুটি পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান। বাদ পড়েছেন হাসান নেওয়াজ ও খুশদিল শাহ। তাঁদের জায়গায় খেলছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ ও হুসেইন তালাত।
পাকিস্তানের একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, আগা সালমান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও আবরার আহমেদ।
সুপার ফোর আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ওমানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে যশপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তীকে বিশ্রাম দিয়েছিল ভারত। আজ দুজনই খেলছেন। তাঁদের জায়গা দিতে সরে যেতে হয়েছে দুই পেসার অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানাকে।
ভারতের একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব।
যে বিষয় নিয়ে ভারত–পাকিস্তান মধ্যে নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, এবারও সেটির পুনরাবৃত্তি হলো। আগে ম্যাচের মতো আজও হাত মেলাননি দুই অধিনায়ক। টসের সময় অনেকটা মনমরা হয়ে ছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক আগা সালমান। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব টসের ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েই সালমানের পাশ থেকে সরে গেছেন।
দুবাইয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক আগা সালমান। আজ সুপার ফোরের ম্যাচেও আগে ব্যাট করবে পাকিস্তান। তবে এবার টস জিতেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার।
দুবাইয়ে আজ আবার মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। প্রথম পর্বে একই মাঠে ঘটনাবহুল প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেটে জিতেছিল ভারত। পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা করমর্দন না করায় বিতর্ক কম হয়নি। ওই ঘটনার জেরে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারনও দাবি করেছিল পাকিস্তান। তবে আজ জিম্বাবুইয়ান পাইক্রফটই থাকছেন ম্যাচ রেফারি। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় শুরু হবে ম্যাচ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা পাঁচ জয়ের সুখস্মৃতি নিয়েই আজ খেলতে নামবে ভারত। আজ জিতলেই ভারত–পাকিস্তান লড়াইয়ে টানা জয়ের নতুন রেকর্ড গড়বে ভারতীয়রা।