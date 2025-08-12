এবার জাতীয় লিগে চার দিনের আসরেও খরচ বাড়বে
এবার জাতীয় লিগে চার দিনের আসরেও খরচ বাড়বে
ক্রিকেট

কত টাকায় হয় জাতীয় ক্রিকেট লিগ, প্রতিদিন কত খরচ

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

দেশের আটটি বিভাগীয় দল নিয়ে আয়োজিত হয় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের আসর জাতীয় লিগ। ঢাকা মহানগরের জায়গায় এবার থেকে চার দিনের আসরে খেলবে ময়মনসিংহ বিভাগ। চার দিনের ম্যাচের পাশাপাশি এখন হয় এনসিএল টি–টোয়েন্টিও। স্বাভাবিকভাবেই ৮ দলের ১২০ ক্রিকেটারের অংশগ্রহণে বিশাল এই যজ্ঞে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খরচও অনেক বেড়েছে।

এই বৃদ্ধি কতটা, তা বোঝা যাবে ছোট্ট একটি তথ্যে। প্রথম জাতীয় লিগ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে। শুরুর দিকের খরচের প্রকৃতি চিত্রটা কেমন ছিল, তা পুরোপুরি জানা না গেলেও ২০১২ সালে থেকেও যদি হিসাব করেন, গত ১৩ বছরে জাতীয় লিগের একটি আসরের পেছনে বিসিবির খরচ বেড়েছে ১০ কোটি টাকার মতো।

Also read:‘নির্বাচক হলে বুমরাকে আইপিএলে খেলতে দিতাম না’

২০১২ সালের জাতীয় লিগে বিসিবির মোট খরচ হয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা। আর সর্বশেষ ২০২৪–২৫ মৌসুমে খরচ ১৪ কোটি টাকার ওপরে। গত মৌসুমে শুধু ক্রিকেটারদের থাকা, খাওয়া আর দৈনিক ভাতা বাবদই প্রতিদিনের খরচ ছিল প্রায় ১১ লাখ টাকা। এর বাইরে লিগ শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী আটটি দলকে প্রস্তুতি ফি হিসেবে দেওয়া হয় সাড়ে ৯ লাখ টাকা করে, সঙ্গে আলাদা করে বিসিবি দেয় ম্যাচের জার্সিও।

এবারের এনসিএল টি–টোয়েন্টি এবং চার দিনের আসর মিলিয়ে মোট খরচ আরও বাড়বে। কারণ, এবার খেলোয়াড়দের দৈনিক ভাতা ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করেছে বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটি। টি–টোয়েন্টির ম্যাচ ফি ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। আর চার দিনের ম্যাচের ম্যাচ ফি গতবারই ৬০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৭৫ হাজার টাকা হয়েছে।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবি কার্যালয়

সঙ্গে সম্পূরক তথ্য, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যে ১০০ জন ক্রিকেটার বিসিবি থেকে মাসিক বেতন পান, তাঁদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। ‘এ’ শ্রেণির ক্রিকেটারদের বেতন ২৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০ হাজার টাকা, ‘বি’ শ্রেণির বেতন ৩০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৩৫ হাজার টাকা ও ‘সি’ শ্রেণির ক্রিকেটারদের বেতন ৩৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৪০ হাজার টাকা হয়েছে। এই বেতন অবশ্য জাতীয় লিগের বাজেটের বাইরে।

Also read:আবারও ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে গেল বাংলাদেশ

জাতীয় লিগে চার দিনের ম্যাচের চ্যাম্পিয়ন দল গতবার পেয়েছে ৩০ লাখ টাকা ও রানার্সআপ দল ১৫ লাখ টাকা। টি–টোয়েন্টির চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার ১৫ লাখ টাকা ও রানার্সআপের সাড়ে ৭ লাখ টাকা। এবার পুরস্কারের অঙ্ক বাড়বে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

চার দিনের ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ পান ৩০ হাজার টাকা করে, টি–টোয়েন্টিতে যেটি ২০ হাজার টাকা। চার দিনের ম্যাচে উইনিং বোনাস ৮০ হাজার টাকা, তবে টি–টোয়েন্টিতে উইনিং বোনাস নেই। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়, সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক পান ১ লাখ টাকা করে পুরস্কার।

জাতীয় ক্রিকেট লিগে এবার টি–টোয়েন্টি পর্ব শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। ছবিটি গত মৌসুমের

কিন্তু এই যে কোটি কোটি টাকার জাতীয় লিগ, পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এর মূল্য কত? বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় লিগে স্পনসর থাকলেও এই বাবদ মোট খরচের মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশই  উঠে আসে। বাকি সব খরচ বহন করে বিসিবি।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ২৭তম জাতীয় লিগের টি–টোয়েন্টি পর্ব। অক্টোবরের মাঝামাঝি শুরু হওয়ার কথা চারদিনের আসর।

আরও পড়ুন