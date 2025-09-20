সাকিবকে পেছনে ফেলে লিটন কি আজ রেকর্ড গড়তে পারবেন

১৮ ইনিংস, ৫১৩ রান, গড় ৩২.০৬, স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৫৯। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের পারফরম্যান্স। স্ট্রাইক রেটে লিটনের চেয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত অনেকেই ভালো করেছেন।
তবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চলতি বছর লিটনই সবচেয়ে বেশি রান করেছেন (পূর্ণ সদস্যদেশগুলোর মধ্যে)। একজন খেলোয়াড় ছন্দে আছেন, সেটা বুঝতে এটুকু পরিসংখ্যানই হয়তো যথেষ্ট।
চলতি এশিয়া কাপেও লিটন রান করছেন। প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে ফিফটি করেছেন। পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে করেছেন ২৮ রান। আফগানিস্তান ম্যাচে ব্যর্থতার পর আজও লিটনের সামনে আবার শ্রীলঙ্কা। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচটিতে মাইলফলকের সামনেও আছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। আজ সাকিব আল হাসানকে টপকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে যেতে পারেন লিটন।
এই রেকর্ড গড়তে লিটনের লাগবে মাত্র ১৯ রান। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের হয়ে লিটনের রান ২৫৩৩, সাকিবের ২৫৫১। সাকিব অবশ্য লিটনের চেয়ে ১৬ ম্যাচ বেশি খেলেছেন। টি-টোয়েন্টিতে দুজনের গড় ২৩ এর ঘরে, সাকিবের ২৩.১৬ আর লিটনের ২৩.৮৯। স্ট্রাইক রেটে সাকিবের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন লিটন। সাকিবের ১২১ স্ট্রাইক রেটের বিপরীতে লিটনের স্ট্রাইক রেট ১২৬।
আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী, লিটনের স্ট্রাইক রেটকে খুব ভালো বলার সুযোগ নেই। যদিও বাংলাদেশের হয়ে টি–টোয়েন্টি শীর্ষ ১০ রান সংগ্রাহকের মধ্যে লিটনের স্ট্রাইক রেটই সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট তাওহিদ হৃদয়ের—১২২.৫৫। তবু লিটন নিশ্চয়ই স্ট্রাইক রেটটা বাড়িয়ে নিতে চাইবেন।
আজকের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে লিটনের বেশ সুখস্মৃতিও আছে। গত জুলাইয়ে এই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ছন্দে ফিরেছিলেন লিটন। সেই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ৫০ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
শেষ টি-টোয়েন্টিতে ১৩৩ রান তাড়ায় নেমে প্রথম বলে উইকেট হারিয়ে ফেলার পর ২৬ বলে করেন ৩২ রান। টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ, লিটন হন সিরিজসেরা। এরপর নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে এশিয়া কাপ—লিটন সেই ছন্দটাই নিয়ে চলছেন।