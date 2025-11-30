শামীমকে নিয়েই তৃতীয় টি–টোয়েন্টির দল

সিরিজের শুরুতে শামীম হোসেনের না থাকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। দল নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথাও তিনি বলেছিলেন সংবাদ সম্মেলনে এসে। তবে প্রথম দুই ম্যাচের স্কোয়াডে না থাকলেও তৃতীয়টিতে ঠিকই ফেরানো হয়েছে শামীমকে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। শামীমকে দলে নেওয়ার ব্যাখ্যায় প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন বলেছেন, ‘দলের চাওয়া ছিল, আমরা সেটিই অনুসরণ করেছি। এর চেয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলতে চাই না। আশা করি, সে খেলবে, আপনারা দেখতে পারবেন।’
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে শামীমের জায়গায় স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছিল উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মাহিদুল ইসলামকে। বিশ্বকাপের আগে তাঁকে পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন নির্বাচকেরা। তবে দুই ম্যাচের কোনোটিতেই একাদশে সুযোগ পাননি মাহিদুল।
এ নিয়ে প্রধান নির্বাচক বলেছেন, ‘একাদশ নির্বাচনে তো আমাদের ভূমিকা থাকে না। এটা টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। আমরা আমাদের ভাবনা থেকে ওকে নিয়েছিলাম। এখন সামনে বিপিএল আছে, সেখানে তার পারফরম্যান্স দেখা যেতে পারে।’
আগামী মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতা আছে, ম্যাচটা তাই দুই দলের জন্য সিরিজ নির্ধারণীও।
লিটন দাস, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নুরুল হাসান, মাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম, সাইফ উদ্দিন, শামীম হোসেন।