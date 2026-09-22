ভারত-জাপান ম্যাচে বিতর্ক—আম্পায়ারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন ভারতের পক্ষে গেল

একেবারে জমজমাট লড়াই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবার ভারতের মুখোমুখি হয়েই রোমাঞ্চকর ম্যাচ উপহার দিয়েছে জাপান। বৃষ্টির পর ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ৫ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ৩২ রান করে জাপানকে ২ রানে হারিয়েছে ভারত।
আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে এটাই সবচেয়ে কম রানের পুঁজি নিয়ে জয়ের রেকর্ড। এই ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছড়িয়েছে বিতর্কও।
কী ঘটেছিল?
ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের শেষ ওভারে। শেষ ওভারে জাপানের দরকার ছিল ৮ রান। সমীকরণটা ৪ বলে ৭-এ নেমে আসার পর অক্ষর প্যাটেলের করা তৃতীয় বলে রিভার্স-হিটের চেষ্টা করেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আলেকজান্ডার শিরাই-প্যাটমোর। তিনি বলের নাগাল পাননি। বলটি চলে যায় তাঁর স্বাভাবিক অবস্থানে থাকা অবস্থার লেগ সাইড দিয়ে। আম্পায়ার ক্রিস থারগেট সেটিকে ওয়াইড ডাকেন।
জাপানের এই আম্পায়ার এর আগে ১৭টি আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছিলেন। সিদ্ধান্তটি দেখে ভারতের কয়েকজন খেলোয়াড় বিস্মিত হন। কারণ, প্রায় ১০ বছর ধরে সীমিত ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ ধরনের বল ওয়াইড দেওয়া হয়নি।
পরের বলেও একই ঘটনা ঘটে। এবারও ওয়াইড দেন থারগেট। তখন বিস্ময় রূপ নেয় ক্ষোভে। অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার নিজেদের ক্ষোভের কথা আম্পায়ারকে জানান। একপর্যায়ে লেগ আম্পায়ার ক্রিস ব্রাউন হস্তক্ষেপ করেন। নিউজিল্যান্ডের এই আম্পায়ার আইসিসির এলিট প্যানেলের সদস্য। ব্রাউন থারগেটকে সংশোধন করতে বলেন। থারগেট সিদ্ধান্ত বদলে দেন। আম্পায়ার এভাবে সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন কি না এটা নিয়েই বিতর্ক চলছে।
নিয়ম কী বলছে?
নিয়ম বলছে, কোনো ব্যাটসম্যান রিভার্স-হিট বা সুইচ-হিটের চেষ্টা করলে উইকেটের দুই পাশকেই অফ সাইড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ, বলটি বাইরের স্টাম্প থেকে ৭৫ সেন্টিমিটারের বেশি দূরে গেলেই কেবল সেটিকে ওয়াইড বলা যাবে। এমনকি ব্যাটসম্যান স্ট্যান্স পরিবর্তনের ভান করে আবার স্বাভাবিক স্ট্যান্সে ফিরে গেলেও দুই পাশই অফ সাইড হিসেবে বিবেচিত হবে।
আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই কি চূড়ান্ত?
এই ম্যাচে কোনো টিভি আম্পায়ার ছিল না। ডিআরএসও ছিল না। আইপিএলে ওয়াইডের সিদ্ধান্ত রিভিউ করার সুযোগ থাকে। এখানে সেই সুযোগ ছিল না। তবে পরের বল করার আগে মাঠের আম্পায়ার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। তাই ক্রিস থারগেটের সিদ্ধান্ত সংশোধন করার এখতিয়ার ছিল।
প্রথম ওয়াইডটি কেন বদলানো হলো না?
সম্ভবত প্রথম ওয়াইডের সিদ্ধান্তটি ক্রিস ব্রাউনসহ সবাইকে কিছুটা অবাক করেছিল। পরের বল হওয়ার আগে সিদ্ধান্তটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়ও পাওয়া যায়নি।