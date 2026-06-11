অস্ট্রেলিয়াকে যেভাবে লজ্জা দিল বাংলাদেশ

এমন দিন কি আর প্রতিদিন আসে! অস্ট্রেলিয়া কোনো রান তোলার আগেই বাংলাদেশ তুলে নিয়েছে ৩ উইকেট। মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের যেভাবে বিব্রত করেছে বাংলাদেশ, সে সব দেখে নেওয়া যাক এক ঝলকে—
ওয়ানডেতে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার শূন্য রানে তিন উইকেট হারাল অস্ট্রেলিয়া।
ওয়ানডেতে কোনো রান তোলার আগেই প্রথম তিন উইকেট হারানো মাত্র চতুর্থ দল অস্ট্রেলিয়া। আগের তিনটি দলের মধ্যে সর্বশেষ দলটি ছিল বাংলাদেশ; ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম তিন বলেই এমন দশা হয়েছিল খালেদ মাসুদের দলের, হ্যাটট্রিক করেছিলেন চামিন্ডা ভাস।
ওয়ানডেতে তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনারই শূন্য রানে ফিরেছেন। প্রথমটি ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, পরেরটি ২০২২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
ওয়ানডেতে উদ্বোধনী জুটিতে কোনো রান যোগ না করেই টানা চার ইনিংসে উইকেট হারাল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে এই ক্লাবে ছিল শুধু পাপুয়া নিউগিনি।
আজও শূন্য রানে ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ম্যাথু শর্ট। এ নিয়ে সর্বশেষ ৩ ওয়ানডেতেই শূন্য রানে ফিরেছেন তিনি।