অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে গত রোববার শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের প্রভাব পড়েছে আইসিসির সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিংয়ে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটি ২–১ ব্যবধানে জিতলেও শেষ ম্যাচে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৩১ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। সেঞ্চুরি করেন ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ ও ক্যামেরন গ্রিন। আজ প্রকাশিত ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের পারফরম্যান্সের ছাপ পড়েছে।
হেড এক ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ১১তম স্থানে। চার ধাপ উন্নতি করে ৪৪তম স্থানে উঠে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত ওয়ানডে অধিনায়ক মার্শ। আর গ্রিন উঠে এসেছেন ৭৮তম স্থানে, উন্নতি করেছেন ৪০ ধাপ।
দ্বিতীয় ম্যাচে ৮৭ রানের ইনিংস খেলা অস্ট্রেলিয়ার জশ ইংলিস ২৩ ধাপ উন্নতি করে এখন ৬৪তম। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টনি ডি জর্জি চার ধাপ উন্নতি করে ৬৮তম স্থানে উঠে এসেছেন।
ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। দুইয়ে রোহিত শর্মা ও তিনে বাবর আজম। শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন হয়নি।
ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান কেশব মহারাজকে ভাগ করতে হয়েছে শ্রীলঙ্কার স্পিনার মহীশ তিকশানার সঙ্গে। এক ধাপ উন্নতি করা তিকশানা ও মহারাজের রেটিং পয়েন্ট সমান ৬৭১। সিরিজের শেষ ওয়ানডে মাত্র ১ উইকেট নেওয়ায় মহারাজের রেটিং পয়েন্ট কমেছে। এ সপ্তাহে শ্রীলঙ্কার হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি তিকশানা।
বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন প্রোটিয়া পেসার লুঙ্গি এনগিডি। ছয় ধাপ উন্নতি করে ২৮তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার পেসার শন অ্যাবট উন্নতি করেছেন ৯ ধাপ, উঠে এসেছেন ৪৮তম স্থানে। স্পিনার নাথান এলিস ২১ ধাপ উন্নতি করে এখন ৬৫তম।
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবার ওপরে সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। তিনি ৩২তম অবস্থান ধরে রেখেছেন। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে শীর্ষে তাসকিন আহমেদ। দুই ধাপ এগিয়ে তাসকিন উঠে এসেছেন ২৪ নম্বরে।
ওয়ানডেতে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষ দশে পরিবর্তন আসেনি। যথারীতি এক নম্বরে আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই। বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ আছেন চারে।