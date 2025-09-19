কেন পাকিস্তানের বিপক্ষে বুমরাকে বিশ্রামে রাখার পক্ষে গাভাস্কার

এশিয়া কাপে সুপার ফোরের সমীকরণ মিলে গেছে গতকালই। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারত ও পাকিস্তান, ‘বি’ গ্রুপ থেকে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে সুপার ফোরে।
বাকি তিন দলের গ্রুপ পর্ব শেষ হয়ে গেলেও ভারত খেলছে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচ। আবুধাবিতে প্রতিপক্ষ ওমান। ম্যাচটা আসলে ‘ডেড রাবার’। আর এই ডেড রাবারেই যশপ্রীত বুমরাকে বিশ্রামে দেখতে চান সুনীল গাভাস্কার। শুধু তাই নয়, তিনি চান না সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষেও বুমরা খেলুক!
ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এমনিতেই বেছে বেছে খেলায় বুমরাকে। এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে খেলেছেন। আজকের ম্যাচে বিশ্রাম নেওয়া প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচেও তাঁকে বাইরে রাখবে ভারত? আসলে গাভাস্কার চাইছেন বুমরাকে ফাইনালের জন্য সামলে রাখতে। মানে, ভারত ফাইনালে উঠবে, এ বিশ্বাস এতটাই শক্ত তাঁর!
সনি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, ওমান ম্যাচে বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত, এমনকি পাকিস্তান ম্যাচেও। যাতে ও ২৮ তারিখের বড় ম্যাচে (ফাইনালে) পুরো ফিট থাকে। ভারতের এভাবেই চিন্তা করা উচিত।’
ভারত এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচেই জিতেছে দারুণ স্বচ্ছন্দ্যে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫৭ রান ১ উইকেট হারিয়ে ৪.৩ ওভারেই তাড়া করে ফেলেছে। পাকিস্তানের ১২৭ রান তাড়া করতে নেমে জিতেছে ২৫ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে। সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলদের তো ব্যাট ধরারই সুযোগ হয়নি।
তাই গাভাস্কারের পরামর্শ, আজকের ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। তাঁর কথা, ‘আমি চাইব ভারত যেন প্রথমে ব্যাট করে। ওপেনিং জুটি আগের মতোই থাকুক। তবে তিন নম্বরে সূর্যকুমার যাদব একটু নিচে নামুক। এতে তিলক বার্মা ও সঞ্জু স্যামসন কিছু সময় ব্যাট করার সুযোগ পাবে।’
গাভাস্কার যোগ করেন, ‘এতে ব্যাটসম্যানরা শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষেই নয়, সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্যও প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে। আজকের ম্যাচটা আসলে ব্যাটসম্যানদের অনুশীলনের, বোলারদের নয়।’