ফাইনালের আগে বড় জয় বাংলাদেশের যুবাদের

জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফাইনালে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। আগের ম্যাচে শিরোপা লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব–১৯ দলকে হারানোর পর আজ তারা স্বাগতিক জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে ১৬০ রানে।
হারারেতে টসে হেরেও প্রথম ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৮৪ রান করে বাংলাদেশ। পরে রান তাড়া করতে নামা জিম্বাবুয়েকে ৩৫ ওভারে ১২৪ রানে গুটিয়ে দেন বোলাররা।
বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে শুরুতে ওপেনার জাওয়াদ আবরার ৫ রান করে ফেরার পর জুটি গড়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান রিফাত বেগ ও অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। ১১২ রানের ওই জুটি ভাঙে ৬৫ বলে ৩৪ রান করে আজিজুল আউট হয়ে গেলে। হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন ওপেনার রিফাত। সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে গেলেও ৭৮ বলে ১০ চার ও ১ ছক্কায় ৭৭ রান করে তিনি আউট হয়ে যান। তাঁর বিদায়ের পর রিজান হোসেন (৩০) ও আব্দুল্লাহ (৩৭) দলকে এগিয়ে নেন।
শেষ দিকে ফরিদ হাসান ও দেবাশীষ দেবার জুটিতে বাংলাদেশের রান আড়াই শ ছাড়ায়। সপ্তম উইকেট জুটিতে ৫১ রান যোগ করে অপরাজিত থাকেন দুজনেই। ৪৪ বলে ফরিদ ৩৮ ও দেবাশীষ ১৩ বলে ২ ছক্কা ও ১ চারের ঝোড়ো ইনিংসে ৩৪ রান করেন। জিম্বাবুয়ের হয়ে ৩ উইকেট পান শেল্টন মাজভিতোরেরা।
বড় রান তাড়ায় নামা জিম্বাবুয়েকে শুরু থেকেই চেপে ধরে বাংলাদেশ। ১৬ রানে দলটি তিন উইকেট হারানোর পর ৪৩ রানের জুটি হয় বেনি জুজে ও মার্শাল মাশাভা। আজিজুলের বলে জাওয়াদের হাতে ক্যাচ দিয়ে মাশাভা আউট হয়ে গেলে আবার ভাঙনের মুখে পড়ে দলটি। জিম্বাবুয়ের পক্ষে এটিই সর্বোচ্চ রানের জুটি।
৮৮ বলে ৪৭ রান করা জুজে দলটির সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। শেষ দিকে মিচেল ব্লিগনাউট ৩৪ বলে ৩০ রানের ইনিংস খেললেও দলকে জয়ের কাছাকাছিও নিতে পারেননি। ৩৫ ওভার খেলেই ১২৪ রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ দল। বাংলাদেশের হয়ে ৩ উইকেট করে নেন আজিজুল ও রিজান।
আগামী পরশু ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯: ৫০ ওভারে ২৮৪/৬ (রিফাত ৭৭, ফরিদ ৩৮*, আব্দুল্লাহ ৩৭, দেবাশীষ ৩৪*; মাজভিতোরেরা ৩/৭০)। জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব–১৯: ৩৫ ওভারে ১২৪ (জুজে ৪৭, বিগনাউট ৩০, মাশাভা ১৬; রিজান ৩/৯, আজিজুল ৩/২৫, আল আমিন ২/২৭)। ফল: বাংলাদেশ ১৬০ রানে জয়ী