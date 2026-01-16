টানা ৩ ম্যাচ হারা রংপুরের নতুন অধিনায়ক লিটন

কাগজে-কলমে বিপিএলের অন্যতম শক্তিশালী দল রংপুর রাইডার্স। কিন্তু লিগ পর্বে সর্বশেষ তিন ম্যাচেই হেরেছে তারা। সিলেট পর্বেই তিন দলের প্লে অফ খেলা নিশ্চিত হয়ে গেলেও তাই রংপুরের জায়গাটা এখনো নিশ্চিত হয়নি। এমন সময়ে নিজেদের অধিনায়ক বদলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
এখন থেকে নুরুল হাসানের জায়গায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। এবারের বিপিএলে ৮ ম্যাচের ৬ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৩০ রান করেছেন নুরুল। দলটির কোচ মিকি আর্থার জানিয়েছেন, নিজের পারফরম্যান্সে মনোযোগ দিতে তিনি নিজেই নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নুরুল।
জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি সংস্করণের অধিনায়ক লিটনকে ৭০ লাখ টাকায় নিলাম থেকে দলে নেয় রংপুর। তবে উইকেটকিপার কিংবা অধিনায়ক নন, লিটন এত দিন খেলছিলেন শুধুই ব্যাটসম্যান। ৮ ম্যাচে ১৩৫ স্ট্রাইক রেটে ১৬২ রান করেছেন তিনি। সেই অর্থে নিজেও সেরাটা দিতে পারছেন না।
রংপুরের প্লে অফ নিশ্চিত না হলেও তাদের প্লে অফ খেলা নিয়ে তেমন সংশয় নেই। ৮ ম্যাচের চারটিতে জেতা রংপুর ৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের চার নম্বরে। তাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা ক্যাপিটালস ও নোয়াখালী ৪ ম্যাচে জিতেছে দুটিতে।
আগামীকাল ঢাকা ক্যাপিটালস ও পরশু রংপুর মাঠে নামবে নোয়াখালীর বিপক্ষে।
রংপুরের নতুন অধিনায়ক লিটন বলছেন, ‘আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা চ্যালেঞ্জ হবে। কারণ এই মুহূর্তে আমরা যদি একটা ম্যাচ জিতি তাহলে সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করব। এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে পারি তাহলে ফাইনালে যাওয়া যাবে। যদি আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি তো সুযোগ আসবে।’