বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস
বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস
ক্রিকেট

পাকিস্তানের বিপক্ষে হারের পর লিটন বললেন, ‘আমরা অনেকদিন রুমে বসে ছিলাম’

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

দেশ ছাড়ার আগে অধিনায়ক লিটন দাস বলে গিয়েছিলেন, ফাইনালে খেলতে চান তারা। কিন্তু এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ছেলেদের সেমিফাইনালে আজ পাকিস্তানের কাছে ৬ উইকেটে হেরে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ।

বৃষ্টির কারণে ১৩ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১১২ রানের লক্ষ্য ৯ বল আগেই তাড়া করে ফেলে পাকিস্তান। বাংলাদেশ কোথায় ম্যাচটা হারল? সংবাদ সম্মেলনে এর উত্তরে অধিনায়ক লিটন দাস বলেছেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে আমরা মিডল ওভারে বোলিংটা যদি আরেকটু ভালো করতে পারতাম, যদি ওভার বাউন্ডারিগুলো কম খেতাম তাহলে (জেতার) সুযোগ বেশি ছিল।’

বল হাতে আজ মোটেও ভালো করতে পারেননি মোস্তাফিজুর রহমান। ২ ওভারে দিয়েছেন ৪১ রান। এর মধ্যে শেষ ৪ ওভারে পাকিস্তানের যখন ৩৪ রান দরকার, তখন এক ওভারেই ২৩ রান দেন মোস্তাফিজ। সেখানেই ম্যাচটা হেরে যায় বাংলাদেশ। তাঁর জায়গায় কী তখন অন্য কাউকে বোলিংয়ে আনা যেত?

লিটনের উত্তর, ‘অনেকজনই ছিল বিকল্প হিসেবে। আজকে মোস্তাফিজ ৩ উইকেট পেলে আপনি এই প্রশ্ন করতেন না। এতদিন তো করে আসছে। আমার কাছে বেস্ট অপশন মোস্তাফিজ মনে হয়েছে, আমি করিয়েছি। আপনার কাছে যদি কখনো মনে হয় অন্য অপশন বেস্ট আপনি করাবেন।’

বাংলাদেশ হেরে গেছে ৬ উইকেটে

বোলিংয়ের আগে ব্যাটিংয়েও বাংলাদেশ খুব একটা ভালো করতে পারেনি। হৃদয়ের ২৫ বলে ৪২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস ছিল। কিন্তু বাকি ব্যাটসম্যানরা তাঁকে তেমন সঙ্গ দিতে পারেননি। অধিনায়ক লিটন নিজেও ৩ বলে ২ রান করে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন।

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জাপানে গিয়ে ঠিকঠাক অনুশীলন করতে পারেনি বাংলাদেশ। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটাও বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়। গতকালই প্রথম একটু রোদের দেখা মেলে। টানা ঘরবন্দি থেকে হুট করে ম্যাচ খেলতে নেমে যাওয়াকে এমন পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দেখছেন লিটন।

বাংলাদেশ অধিনায়কের দাবি, ‘আপনি যদি দেখেন আমরা অনেকদিন ধরে রুমে বসে, সঙ্গে আমরা টস হেরে গেছি। আমাদের হাতে কোনো বিকল্প ছিল না। যদি ভালো খেলতে পারতাম ভালো হতো। কিন্তু এটা খুব সহজ না যে আপনি এতদিন বসে থাকবেন এবং গিয়ে খুব অসাধারণ ইনিংস খেলে ফেলবেন।’

উইকেট নিয়েও তেমন ধারণা ছিল না বলে জানিয়েছেন লিটন, ‘আমাদের তো কোনো ধারণা ছিল না। কারণ এখানে আমরা গত কয়দিন ধরে কোনো খেলা দেখিনি এবং উইকেটে অনুশীলন করার সুযোগও নেই। ধারণা ছাড়া আমরা ক্রিকেট খেলেছি প্রথম কয়েকটা ওভার। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাটসম্যানরা ধারণা পেয়েছে।’

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