বিগ ব্যাশে রিশাদ: আর কারা আছেন তাঁর দলে, কবে শুরু খেলা

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশ খেলতে দেশ ছেড়েছেন বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে খেলবেন তিনি।
গত মৌসুমেও একই দলে সুযোগ পেয়েছিলেন রিশাদ। তবে সেবার বিসিবির অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় যেতে পারেননি। এবার আগেভাগেই রিশাদ পেয়েছেন অনাপত্তিপত্র। বিপিএল নিলামে সে কারণে তাঁর নামও ছিল না।
হোবার্টে বিদেশি ক্রিকেটার আছেন তিনজন। রিশাদ ছাড়াও তারা দলে নিয়েছে দুই ইংলিশ ক্রিকেটার—রেহান আহমেদ ও ক্রিস জর্ডানকে।
জর্ডান সর্বশেষ দুই মৌসুমেই হোবার্টে খেলেছেন। গতবার দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পথে তিনি নিয়েছেন ৭ উইকেট। এর আগের বছর নিয়েছেন ৯ উইকেট। ডেথ ওভারে জর্ডানের ওপরই নির্ভর করে হোবার্ট। এবার বিগ ব্যাশের ড্রাফটে সবার আগে জর্ডানকেই দলে ডেকেছে তারা।
জর্ডানের পর দ্বিতীয় কলে হোবার্ট দলে নিয়েছে রিশাদকে। পরপর দুইবার রিশাদকে দলে নিয়েছে হোবার্ট, তার মানে এই লেগ স্পিনারকে ঘিরে নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছে দলটির। ড্রাফটের তৃতীয় রাউন্ডে বিদেশি খেলোয়াড় কেনার সুযোগ ছাড়ার পর চতুর্থ রাউন্ডে ইংলিশ লেগ স্পিনার রেহান আহমেদকে দলে নিয়েছে। মানে হোবার্টে তিনজন বিদেশি ক্রিকেটারের মধ্যে দুজনই লেগ স্পিনার। দুজনই আবার ব্যাট হাতে অবদান রাখতে পারেন।
দীর্ঘ সংস্করণের খেলা হলে ব্যাটিংয়ে নিঃসন্দেহে এগিয়ে থাকতেন রেহান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর সেঞ্চুরি আছে ৬টি। সব ধরনের টি-টোয়েন্টিতে ৮৬ ম্যাচে তাঁর ফিফটি দুটি। স্ট্রাইক রেট ১২৩.৮৩।
রিশাদ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৯৬টি, ফিফটি ১টি। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৩৯। রেহান গত ১৩ নভেম্বর সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন। এরপর চোটে পড়েছেন তিনি। যদিও বিবিসি জানিয়েছে, এই চোট তাঁর বিগ ব্যাশে খেলায় প্রভাব ফেলবে না।
বিগ ব্যাশে একাদশে বিদেশি খেলতে পারেন তিনজন। এখন দেখার অপেক্ষা রিশাদ কতগুলো ম্যাচে সুযোগ পান, তাঁর ভূমিকা কী থাকে। গত মৌসুমে হোবার্টের অধিনায়কত্ব করেছেন পেসার নাথান এলিস।
রেহান আহমেদ (ইংল্যান্ড), ইয়ান কার্লিসে, নিখিল চৌধুরী, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, রিশাদ হোসেন (বাংলাদেশ), ক্রিস জর্ডান (ইংল্যান্ড), বেন ম্যাকডারমট, রাইলি মেরেডিথ, মিচ ওয়েন, বিলি স্ট্যানলেক, ম্যাথু ওয়েড, জেক ওয়েদারাল্ড, বো ওয়েবস্টার, ম্যাক রাইট।
এর আগে বাংলাদেশের হয়ে বিগ ব্যাশে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। ২০১৩-১৪ মৌসুমে খেলেছেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে, ২০১৪-১৫ মৌসুমে খেলেছেন মেলবোর্ন স্টারস দলে।
আগামী ১৪ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে এবারের বিগ ব্যাশ। রিশাদের দল হোবার্ট হারিকেনসের প্রথম ম্যাচ ১৬ ডিসেম্বর।