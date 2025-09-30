বাংলাদেশ দলের হয়ে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন

এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় বাংলাদেশ দলের পক্ষ থেকে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন দাস। আজ নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে পোস্ট করে ক্ষমা চান বাংলাদেশ দলের এ অধিনায়ক।
মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এ টুর্নামেন্টে এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের। আবুধাবিতে গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জাকের আলী বলেছিলেন, ‘আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি। এক ম্যাচ হেরে আশা বাদ দেওয়া যাবে না।’
বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার ফোরে উঠেছিল। সেখানে পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালে ১১ রানের হারে বিদায় নিতে হয়। সেই ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করলেও বাজে ব্যাটিং করায় পাকিস্তানের ১৩৫ রানের সংগ্রহ টপকে যেতে পারেনি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলেও ভারতের কাছে হেরে রানার্স আপ হয়।
সব মিলিয়ে এশিয়া কাপটা হতাশাতেই শেষ হলো বাংলাদেশ দলের। এর মধ্যে লিটনকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে না পাওয়ার হতাশাও আছে বাংলাদেশের সমর্থকদের মধ্যে। সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে চোট পান লিটন। এ কারণে ভারতের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেই সেমিফাইনাল ম্যাচে খেলতে পারেননি। এ দুটি ম্যাচে লিটনের জায়গায় বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেন জাকের আলী।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আজ লিটনের পেজ থেকে করা পোস্টে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলা হয়, ‘এশিয়া কাপ ২০২৫–এ আমরা দল হিসেবে নিজেদের সেরাটা দিয়েছি। ফাইনালে খেলা এবং জেতা ছিল আমাদের মূল্য লক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা তা অর্জন করতে পারিনি। দল হিসেবে আমরা বাংলাদেশের সব অনুরাগী সমর্থকদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।’
লিটনের নিজের চোট এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচে খেলতে না পারার বিষয়ে একই পোস্টে লেখা হয়, ‘ব্যক্তিগতভাবে, চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচে খেলতে না পারাটা ছিল ভীষণ কষ্টের। একই কারণে আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজেও অংশ নিতে পারব না। সুস্থ হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি—এটা আমাকে অনেক দিন কষ্ট দেবে।’
শারজায় আগামী বৃহস্পতিবার থেকে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এরপর একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও অংশ নেবে বাংলাদেশ, যা শুরু হবে আবুধাবিতে আগামী ৮ অক্টোবর থেকে। লিটনের অনুপস্থিতিতে টি–টোয়েন্টিতে জাকের আলী অধিনায়কত্ব করবেন বাংলাদেশ দলের।
পোস্টের শেষ অংশে সমর্থকদের প্রাপ্য প্রতিদানটা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন লিটন, ‘সবার শেষে, টুর্নামেন্টজুড়ে আপনাদের যে বিপুল সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য প্রতিটি সমর্থককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। খেলোয়াড় হিসেবে আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান; কারণ, আমাদের আছে বিশ্বের সেরা সমর্থক। আশা করি, দ্রুতই আপনাদের প্রাপ্যটা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব।’