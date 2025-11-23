বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে তাসকিন–শামীমের জায়গায় সাইফউদ্দিন–মাহিদুল

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজের দল থেকে এসেছে দুটি পরিবর্তন। এবার নেই শামীম হোসেন ও তাসকিন আহমেদ। তাঁদের জায়গায় ডাক পেয়েছেন সাইফউদ্দিন ও মাহিদুল ইসলাম।
তাসকিন এখন খেলছেন আবুধাবি টি–টেনে। বিসিবির কাছ থেকে তিনি ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র নিয়েছিলেন। সেই ছুটি আরও বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর জায়গায় নতুন কাউকে সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনাও ছিল নির্বাচকদের।
ফর্মের কারণে বাদ পড়েছেন শামীম। সর্বশেষ সাত ম্যাচের পাঁচটিতেই দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পারেননি তিনি। তাই আপাতত তাঁকে বাইরে রেখে নতুন করে ভাবার সুযোগ দিতে চেয়েছেন নির্বাচকেরা।
প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন বলেন, ‘শামীমের জায়গায় সোহান ও জাকের আলী আছে। এ জন্য আমাদের একটু ওপরের দিকে কাউকে দরকার। বিশ্বকাপের আগে দেখার জন্য খুব বেশি সময় নেই। এ জন্যই অঙ্কনকে (মাহিদুলকে) এনেছি।’
দলে ৪–৫–এ খেলার মতো ব্যাটসম্যানের একটা ঘাটতি আছে। বিশ্বকাপের আগে যারা বিকল্প হতে পারে, তাদের সুযোগ দিতে হবে। এই কারণেই আমরা তাকে (মাহিদুল) নিয়েছি।প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন
সর্বশেষ সিরিজে দলের সঙ্গে থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ পাননি সাইফউদ্দিন। এবার ফিরলেন তিনি। দেশের হয়ে একটি টেস্ট ও তিন ওয়ানডে খেললেও টি–টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি মাহিদুলের।
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে তিন ম্যাচ খেলেছেন মাহিদুল। একটিতে ২৭ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। বাকি দুটিতে আউট হয়েছেন ৮ ও ১ রানে। তবে সর্বশেষ বিপিএলে ১২ ইনিংসে ১৭৪.৫৮ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৩১৬ রান।
সেটিই তাঁকে নির্বাচকদের নজরে এনেছে বলে জানিয়েছেন গাজী আশরাফ, ‘দলে ৪–৫–এ খেলার মতো ব্যাটসম্যানের একটা ঘাটতি আছে। বিশ্বকাপের আগে যারা বিকল্প হতে পারে, তাদের সুযোগ দিতে হবে। এই কারণেই আমরা তাকে নিয়েছি।’
২৭ নভেম্বর হবে আয়ারল্যান্ড–বাংলাদেশ প্রথম টি–টোয়েন্টি। পরের দুটি ম্যাচ ২৯ নভেম্বর এবং আগামী ২ ডিসেম্বর। তিন ম্যাচই হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দল : লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নুরুল হাসান, মাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন।