ক্রিকেট

চোখে চোখ রেখে মিরাজ-কামিন্সের লড়াই

খেলা ডেস্ক
ডারউইন টেস্টে আরও একটি দুর্দান্ত দিন গেল। গত দুই দিনের মতো আজ বাংলাদেশের একক আধিপত্য ছিল না। অস্ট্রেলিয়াও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। দুই দলের লড়াইয়ের গল্প দেখুন ছবিতে।
সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন পেসার হাসান মাহমুদ। ছবিটি তোলা হয়েছে তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে।
মিরাজ–হাসানের জুটি থেকে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ ৪৬ রান
হাসানের ৯২ বলে ১৪ রানের ইনিংসটিও ভুলবেন না!
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মিরাজের এই শটে কী পেয়েছে বাংলাদেশ?
চোখে চোখ রেখে লড়াই! মিরাজ যেভাবে ব্যাটিং করেছেন তাতে কামিন্সের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই হতেই পারে।
মিরাজের ৬৫ রানের ইনিংস বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে ২০০ রানের বেশি লিড
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