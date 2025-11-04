৫ দল নিয়ে বিপিএল, কারা কোন দল পেল

আজ গুলশানের নাভানা টাওয়ারে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভার পর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মালিকানা চূড়ান্ত করেছে বিসিবি।
পাঁচ দল নিয়ে হবে বিপিএলের আগামী আসর। আজ গুলশানের নাভানা টাওয়ারে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভার পর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মালিকানাও চূড়ান্ত করেছে বিসিবি।
বসুন্ধরা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন টগি স্পোর্টস রংপুর রাইডার্সের মালিকানা পেয়েছে। ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসকে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এ ছাড়া নাবিল গ্রুপ রাজশাহী, ক্রিকেট উইথ সামি সিলেট ও চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস (রিমার্ক-হারল্যান) পেয়েছে ঢাকা ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা।
গুলশানের সংবাদ সম্মেলনে তাদের দল দেওয়ার কথা জানানোর পর বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান বলেন, ‘চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং অন্যান্য বিষয় দেখে এই পাঁচটা দল আমরা চূড়ান্ত করতে পেরেছি।’
দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নাম ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি। আগামী পাঁচ বছরের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। তবে আগামীকাল থেকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে ১০ কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি না পেলে তাদের ড্রাফটে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
এবারের বিপিএল শুরু হওয়ার কথা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। প্লেয়ার্স ড্রাফট হবে ১৭ নভেম্বর।