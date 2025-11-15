এক ওভারে ৩১ রান, এমন কিছু আগে দেখেননি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখন হাবিবুর রহমানের। কাতারের দোহায় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ওপেনার আরেকটি রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারের বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের সর্বোচ্চ রানের সেই রেকর্ডটায় অবশ্য আকবর আলীর অবদানই বেশি।
আজ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ইনিংসের শেষ ওভারে শেষ ৫ বলেই ছক্কা মেরেছেন আকবর। কিঞ্চিৎ শাহর করা ওভারের প্রথম বলে ১ রান নিয়ে আকবরকে স্ট্রাইক দেন হাবিবুর। সব মিলিয়ে ওঠে এক ওভারে ৩১ রান, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের নতুন রেকর্ড।
আগের রেকর্ডটা ছিল ৩০ রানের। দুবার বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ওভারে ৩০ রান করেছেন।
প্রথম ঘটনাটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে রান তাড়ায় চতুর্থ ওভারে ৩০ রান তুলেছিলেন লিটন দাস ও সৌম্য সরকার। ক্যারিবীয় পেসার ওশান টমাসের করা ওভারে লিটন ২১ রান ও সৌম্য ৬ রান নেন, ৩ রান আসে অতিরিক্ত থেকে। ওভারের প্রথম ছক্কা মারেন লিটন, দ্বিতীয় বলে কোনো রান হয়নি, তৃতীয় বলে চার মারা লিটন চতুর্থ বলে রান নেননি। নো বল হওয়া পঞ্চম বলে চার মারেন লিটন। পরের বলে ফ্রি হিটে আরেকটি ছক্কা লিটনের। টমাস পরের বলটা করলেন ওয়াইড। পরের বলটা আবার নো, এবার ১ রান লিটনের। ফ্রি হিট শেষ বলটায় ছক্কা মেরে দেন সৌম্য।
বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের এক ওভারে ৩০ রান নেওয়ার পরের ঘটনাটি সর্বশেষ বিপিএলের। সিলেটে ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে শেষ ওভারে ৩০ রান তুলে রংপুর রাইডার্সকে জিতিয়েছিলেন নুরুল হাসান। কাইল মায়ার্সের করা ওভারে ৩টি করে চার ও ছক্কা মারেন নুরুল। প্রথম বলে ছক্কা, পরের দুই বলে চার, এরপর আবার ছক্কা, পঞ্চম বলে চার। শেষ বলে ২ রান দরকার, নুরুল মেরে দেন ছক্কাই। তবে ওভারে ৩০ রানের সেই কীর্তি আজ ছাড়িয়ে গেছেন আকবর–হাবিবুর।