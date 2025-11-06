বিপিএলে কোন দলের কী নাম, জানাল বিসিবি

বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নাম বদলের ঘটনা নতুন নয়। বারবার মালিকপক্ষ বদলায়, নামও বদলায়। এ নিয়ে সমালোচনাও করেন কেউ কেউ। এবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিবি) বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দিয়েছে।
দ্বাদশ বিপিএল হতে যাচ্ছে ৫টি দল নিয়ে। কোন দলের মালিকানায় কারা, তা দুই দিন আগেই জানিয়েছিল বিসিবি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে দলগুলোর নাম।
পাঁচ দলের মধ্যে দুটির নাম অপরিবর্তিত থাকছে—ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্স। ঢাকা ক্যাপিটালস পরিচালনা করবে রিমার্ক হারলেন, রংপুর রাইডার্স বসুন্ধরা কিংস। চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা এবার পেয়েছে ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসেস লিমিটেড, দলের নাম হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
নাবিল গ্রুপের পাওয়া রাজশাহীর দলটির নাম হবে রাজশাহী ওয়ারিয়রস। এ ছাড়া ‘ক্রিকেট উইথ সামি’র মালিকানায় খেলবে সিলেট টাইটানস।
প্রাথমিকভাবে ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে মালিকানা দিলেও পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে ১০ কোটি টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি না পেলে তাদের ড্রাফটে অংশ নিতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি।
আগামী ১৭ নভেম্বর হবে বিপিএলের এবারের আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হয়ে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত হওয়ার কথা রয়েছে বিপিএলের দ্বাদশ আসর।