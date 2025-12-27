বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলে কত টাকা পান রোহিত–কোহলি

আইপিএলে টাকার ঝনঝনানি আর গ্ল্যামারের অভাব নেই। সেখানে এক রাতেই কোটিপতি হওয়ার গল্প থাকে। সেই তুলনায় ভারতের ঘরোয়া ওয়ানডে টুর্নামেন্ট ‘বিজয় হাজারে ট্রফি’ কিছুটা সাদামাটা।
সাধারণ দর্শকের কাছে তো বটেই, সংবাদমাধ্যমেও আইপিএলের মতো কাভারেজ পায় না এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু এবারের আসরটা একটু বিশেষ। কারণ, অনেক দিন পর এই টুর্নামেন্টে খেলছেন খোদ বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।
ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় দুই মহাতারকা এক হওয়াতে টুর্নামেন্টটি নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল মাতামাতি। তবে মানুষের মনে একটা কৌতূহল কিন্তু রয়েই গেছে—যাঁদের আইপিএল পারিশ্রমিক আকাশছোঁয়া, সেই কোহলি-রোহিতের পকেটে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলে ঠিক কত টাকা ঢুকছে?
আইপিএলের মতো এখানে কোনো নিলাম হয় না, তাই এখানে কোটি কোটি টাকার হিসাবও নেই। এই টুর্নামেন্টে আয়ের অঙ্কটা একদম নির্দিষ্ট এবং সেটা নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ওপর। মূল মাপকাঠি হলো—একজন খেলোয়াড় এ পর্যন্ত কতটি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ (ঘরোয়া এক দিনের ম্যাচ) খেলেছেন।
যাঁরা ৪০টির বেশি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলেছেন, তাঁরা একাদশে থাকলে ম্যাচপ্রতি পাবেন ৬০ হাজার রুপি। একাদশে না থাকলে পাবেন ৩০ হাজার রুপি।
যাঁরা এর আগে ২১ থেকে ৪০টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ খেলেছেন, তাঁরা একাদশে থাকলে ম্যাচপ্রতি পাবেন ৫০ হাজার রুপি। একাদশের বাইরে থাকলে পাবেন ২৫ হাজার রুপি। আর যাঁদের লিস্ট ‘এ’ অভিজ্ঞতা ২০ ম্যাচের কম, তাঁরা একাদশে থাকলে পাবেন ৪০ হাজার রুপি। বেঞ্চে থাকলে ম্যাচপ্রতি ২০ হাজার রুপি।
চলতি মৌসুমে দিল্লির হয়ে খেলছেন কোহলি। রোহিত খেলছেন মুম্বাইয়ের হয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবে দুজনই পড়েছেন সবচেয়ে অভিজ্ঞদের কোটায়। ফলে ঘরোয়া অন্য যেকোনো সিনিয়র ক্রিকেটারের মতো তাঁরাও ম্যাচপ্রতি পাচ্ছেন ৬০ হাজার রুপি।
শুনতে বেশি মনে হলেও কোহলি-রোহিতদের জন্য এটা আসলে সামান্যই! ভারতের হয়ে একটি ওয়ানডে খেললে তাঁরা পান ৬ লাখ রুপি। অর্থাৎ দেশের হয়ে এক ম্যাচ খেলে যা পান, বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১০ ম্যাচ খেললে সেই টাকা পকেটে আসবে।
এ ছাড়া এই টুর্নামেন্টে ক্রিকেটাররা যাতায়াত, খাবার ও আবাসনের জন্য আলাদা ভাতা পান। আর কেউ যদি ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ হন, তবে পকেটে ঢোকে আরও ১০ হাজার রুপি।
কোহলি ও রোহিত টুর্নামেন্টের প্রথম দুই ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। সামনেই ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। মূলত সেই সিরিজের প্রস্তুতির জন্যই নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছেন এই দুই কিংবদন্তি। তবে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে তাঁদের দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে এখনো নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।