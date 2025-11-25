টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি

২০২৬ ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই গ্রুপ দেখা যাবে ভারত ও পাকিস্তানকে। ক্রিকেট–বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো খবর দিয়েছে, কলম্বোতে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হবে।
গত এশিয়া কাপে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো ও পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর এটিই হবে প্রথম ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।
ইএসপিএনক্রিকইনফো তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একই গ্রুপে থাকছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া। প্রতিবেদনে তারা আরও জানিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত।
এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নামিবিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে পাকিস্তান এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে দলটি। গ্রুপ পর্বে প্রতিদিন তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
টুর্নামেন্টটি আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে আসরটি। পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে কলম্বো কিংবা ক্যান্ডিতে।
আগের বিশ্বকাপের মতো এবারও ২০ দল ৪টি গ্রুপে ভাগ হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল যাবে সুপার এইটে। সেখান থেকে দুই গ্রুপের সেরা চার দল খেলবে সেমিফাইনালে, এরপর ফাইনাল।
ভারত যদি সুপার এইটে ওঠে, তাদের ম্যাচগুলো হবে আহমেদাবাদ, চেন্নাই ও কলকাতায়। সেমিফাইনাল রাখা হয়েছে মুম্বাইয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাইনালের ভেন্যু আহমেদাবাদ, তবে পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ভেন্যু সরিয়ে নেওয়া হতে পারে কলম্বোয়।
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে ২০টি দল অংশ নিচ্ছে : ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, নেপাল, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।