যুক্তরাষ্ট্রে মাইনর লিগে ব্যাটে–বলে পুরোনো সাকিব

ব্যাটিংয়ে ১৭ বলে অপরাজিত ২৭ রান আর বোলিংয়ে ৯ রানে ২ উইকেট। যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর ক্রিকেট লিগে এমন দারুণ অভিষেক হলো সাকিব আল হাসানের।
তাঁর দল আটালান্টা ফায়ার জিতেছেও বড় ব্যবধানে। গতকাল রাতে ব্যাটিংয়ে নেমে আটালান্টার ১৮১ রানের জবাবে মরিসভিল র্যাপ্টর্স ২০ ওভারে তুলতে পারে মাত্র ৮৫ রান। তাতে সাকিবের দল জয় পেয়ে ৯৬ রানে।
মাইনর লিগ ক্রিকেট যুক্তরাষ্ট্রের একটি পেশাদার টি-টোয়েন্টি লিগ। সেখানকার বড় প্রতিযোগিতা মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) জন্য এটি উন্নয়নমূলক লিগ। এই লিগে খেলার আগে সাকিব খেলেছেন সিপিএলে।
ক্যারিবিয়ান লিগে নিজের সেরাটা দিতে পারেননি সাকিব। সব মিলিয়ে ১১ ম্যাচে ১০ ইনিংসে ব্যাট হাতে ২০ গড়ে ১৮০ রান করেছেন এই বাঁহাতি, ফিফটি মাত্র একটি। বল হাতে ৮.৩০ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। বোলিং কোটা পূরণ করেছেন মাত্র দুটি ম্যাচে। মানে সেই পুরোনো অলরাউন্ডার সাকিবকে সিপিএলে দেখাই যায়নি।
মাইনর লিগে সাকিবের শুরুটা পুরোনো দিনের মতোই হলো। ছয়ে ব্যাট করেন সাকিব। আরেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান স্টিভেন টেলরের সঙ্গে গড়েন ৪১ বলে ৭৯ রানের জুটি। ৩ চার ও ১ ছক্কা মারেন সাকিব। টেলর ৬২ বলে করেন অপরাজিত ৯৭। এই ইনিংসে ১২টি ছক্কা মেরেছেন টেলর, কোনো চার ছিল না।
বোলিংয়ে অবশ্য সাকিব তাঁর চার ওভারের কোটা পূরণ করতে পারেননি। ২ ওভার বোলিং করেন। অবশ্য আটালান্টার হয়ে সানি প্যাটেল ছাড়া কেউই বোলিং কোটা পূর্ণ করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের এই স্পিনার ৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
সাকিব অনেক দিন ধরেই দেশের ক্রিকেটের সঙ্গে নেই। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে ফিরতে পারেননি নৌকা প্রতীকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়া সাকিব।
অভ্যুত্থানের পরপর পাকিস্তান ও ভারতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে খেললেও দেশে ফিরতে না পারায় সাকিব এখন জাতীয় দলের বাইরে। এই সময়ে সাকিব খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয়। পিএসএল, গ্লোবাল সুপার লিগ, ম্যাক্স ৬০ ও সিপিএলের পর সাকিব এখন মাইনর ক্রিকেট লিগেও খেলছেন।
সংক্ষিপ্ত স্কোরআটালান্টা: ২০ ওভারে ১৮১/৪ (টেলর ৯৭*, সাকিব ২৭*; রিত্বিক ১/২৩)মরিসভিল: ২০ ওভারে ৮৫/৭ (রাজ ৫০, আনিশ ২৪; সানি ৩/৫, সাকিব ২/৯)ফল: আটালান্টা ৯৬ রানে জয়ী