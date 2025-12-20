দলে উইকেটকিপার চারজন—চেন্নাইয়ে এবার ধোনির ভূমিকা কী

চেন্নাই সুপার কিংসে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভূমিকা কী হবে?
গত মৌসুমের মাঝপথে দলটি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেলকে দলে নেয়। নিলামের আগে ট্রেডিং করে দলে নেয় আরেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসনকে। পাশাপাশি আবুধাবিতে হওয়া মিনি নিলামে তারা কিনেছে ১৯ বছর বয়সী আনক্যাপড ক্রিকেটার কার্তিক শর্মাকে, তাঁকে কিনতে ১৪ কোটি ২০ লাখ রুপি খরচ করেছে চেন্নাই।
সব মিলিয়ে চেন্নাই দলে এখন উইকেটকিপার চারজন। স্কোয়াড দেখেই আন্দাজ করা যায়, ধোনির বিকল্প প্রস্তুতি রাখছে চেন্নাই। বিশেষ করে এবার উইকেটকিপিংয়ে প্রতিষ্ঠিত স্যামসন ও তরুণ কার্তিককে দলে ভেড়ানোয় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে ধোনির বিকল্পরা মাঠে নামবেন কবে থেকে? ৪৪ বছর বয়সী ধোনিই বা কবে থেকে চেন্নাইয়ের জার্সি তুলে রাখবেন?
কয়েক মৌসুম ধরে হাঁটুর সমস্যায় ভুগতে থাকায় ধোনি ব্যাটিংয়ে নিজের ভূমিকা সীমিত করে এনেছেন। এমনকি তিনি ৯ নম্বরেও ব্যাটিংয়ে নেমেছেন, যাতে তাঁকে খুব কম বলই খেলতে হয়। এই সবই ঘটেছে এমন সময়ে, যখন চেন্নাই দলের ভালো মানের কোনো উইকেটকিপার ছিল না।
এবার ব্যাপারটি তেমন নয়। সঞ্জু স্যামসন নিশ্চিতভাবেই প্রথম একাদশে থাকবেন। উর্বিল প্যাটেল বা কার্তিক শর্মা—এই দুজনের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে একাদশে ঢুকতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে চেন্নাই দলে ধোনির ভূমিকা কী?
ধোনির সামনে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামার সুযোগও খোলা আছে। তরুণ দল হাতে থাকায়, ব্যাটিংয়ের চেয়ে উইকেটের পেছনে ধোনিকে পাওয়াতেই চেন্নাইয়ের লাভ বেশি।
চেন্নাইয়ের হয়ে খেলতে পারেন এমন ১২ জনের মধ্যে অন্তত পাঁচজনের বয়স ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। ফ্র্যাঞ্চাইজি যেসব তরুণের ওপর বিনিয়োগ করেছে, তাঁদের পথ দেখাতে ধোনির অভিজ্ঞতা খুবই দরকার। যদিও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ই দলের অধিনায়ক, তবু মাঠে ফিল্ডিং সাজানো বা চাপের মুহূর্তে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ধোনি যে তাঁকে সাহায্য করেন, এটা গত কয়েক মৌসুম ধরেই নিয়মিত দেখা যাচ্ছে।
সম্প্রতি রায়পুরে নিজের প্রথম ওয়ানডে শতরানের পর রুতুরাজ পর্যন্ত বলেছিলেন, ‘চেন্নাইয়ে একজনই বস’ ধোনিকে বোঝাতেই। এই ধারাবাহিকতা চলতি মৌসুমেও থাকতে পারে, যেখানে ব্যাটিংয়ের সময় ধোনির বদলে চেন্নাই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে অন্য কোনো ব্যাটসম্যানকে নামাতে পারে।
এখানে একটা সমস্যাও আছে। ধরা যাক রান তাড়া করার সময় উইকেটকিপিংয়ের জন্য ধোনিকেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামানো হলো, তাহলে অতিরিক্ত একজন বোলার খেলানোর সুযোগ ছেড়ে দিতে হবে চেন্নাইয়ের। তখন প্রশ্নটা দাঁড়াবে—ধোনির অসাধারণ ক্রিকেট বুদ্ধি ও দিকনির্দেশনা নাকি একজন অতিরিক্ত বোলার, চেন্নাই শেষ পর্যন্ত কোনটাকে বেছে নেবে?
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ধোনির ভূমিকার বিষয়টি এখনো ধোঁয়াশার। কোনো কিছুই এখনো নিশ্চিত নয়। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তিনি রাঁচিতে নিজের বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর খেলা নির্ভর করবে টুর্নামেন্টের আগে তাঁর ফিটনেস দেখে। তবে আগের মতো পরিস্থিতি আর নেই। ধোনি যদি শুরু করার মতো অবস্থায় না থাকেন, সে ক্ষেত্রে ভরসা করার মতো বিকল্প এখন চেন্নাইয়ের হাতে রয়েছে।
নিলাম শেষে কথা বলতে গিয়ে হেড কোচ স্টিভেন ফ্লেমিং জানিয়েছেন, ‘সুযোগটা আমাদের সামনে ছিল। আমাদের মনে হয়েছে, ওপেনিং ব্যাটিংয়ে এখনো আমরা একটু দুর্বল। পাশাপাশি এটাও ভাবছিলাম যে কোনো এক সময় ধোনি সরে যাবে। স্যামসন আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় এবং সে এই ভূমিকা দারুণভাবে পূরণ করতে পারে। চেন্নাই দুই বছর পরে কেমন হবে সেটা নয়, ছয় বছর পরে কেমন হবে সেটা ভাবা হয়েছে।’