১৮ ছক্কা, ২৩৫ গড়, ১৮৫ স্ট্রাইক রেট—আকবরদের এশিয়া কাপ জেতার পথে তিনিই কাঁটা

আবারও সামনে সেই পাকিস্তান। ২০১৯ এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস ফাইনালে (ইমার্জিং এশিয়া কাপ) এই পাকিস্তানের কাছেই হেরেছিল বাংলাদেশ। সেবার টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হয়ে টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল দুই দেশের অনূর্ধ্ব–২৩ দল।
আফিফ হোসেন, নাজমুল হোসেনরা পাকিস্তানের কাছে হেরে যান ৭৭ রানে। ৬ বছর পর সেই টুর্নামেন্টে আবার ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। এবার খেলছে দুই দেশের ‘এ’ দল। আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ‘এ’ দল শিরোপার লড়াইয়ে নামবে কাতারের দোহায়।
তবে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হতে আকবর আলীদের পথের কাঁটা হতে পারেন পাকিস্তান ওপেনার মাজ সাদাকত। এবারের টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ২৩৫ রান করেছেন, গড় ২৩৫। ৪ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই নটআউট ছিলেন বলেই গড়টা ২৩৫। আউট হয়েছেন শুধু সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিপক্ষে। তা–ও ১১ বলে ২৩ রান করে। স্ট্রাইক রেট ১৮৫.০৩।
গ্রুপ পর্বে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে অপরাজিত ৭৯ রানের ইনিংস খেলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। মানে চাপের মুখে রান করতে পারেন। এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮টি ছক্কাও সাদাকাতেরই। ফাইনালে ৫ রান করলে বৈভব সূর্যবংশীকে ছাড়িয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসং গ্রাহক হবেন এই ক্রিকেটার। পরিসংখ্যান বলছে, একটু বাড়তি নজর সাদাকতের প্রাপ্য।
সাদাকতকে থামাতে বাংলাদেশ তাকিয়ে থাকতে পারে পেসার রিপন মণ্ডলের দিকে। সেমিফাইনালে সুপার ওভারে ভারত ‘এ’ দলকে কোনো রান করতে না দেওয়া রিপন এই টুর্নামেন্টে ৮ উইকেট নিয়েছেন, যা আসর–সর্বোচ্চ। ফাইনালে সাদাকত আর রিপনের লড়াইটা তাই জমে ওঠার আশা করতে পারেন দর্শক।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ওপেনার হাবিবুরও একটু বাড়তি নজর চাইতেই পারেন। হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করা এই ক্রিকেটার সেমিফাইনালে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে করেন ৬৫ রান। ৪ ম্যাচে ২০২ রান করে তিনি টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
ফাইনালে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মূল লড়াই হতে পারে পাকিস্তানের তিন স্পিনারের বিপক্ষে। এই টুর্নামেন্টে লেগ স্পিনার সাদ মাসুদ ও রিস্ট স্পিনার সুফিয়ান মুকিম ৭টি করে উইকেট নিয়েছেন।
ওপেনিংয়ে ২৩৫ রান করা সাদাকত বাঁহাতি স্পিনে নিয়েছেন ৬ উইকেট। বাংলাদেশ নিজেদের স্পিন আক্রমণে ভরসা করবে রাকিবুল হাসানের দিকে। তিনিও এই টুর্নামেন্টে ৬ উইকেট নিয়েছেন।
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে বাংলাদেশ ‘এ’ বনাম পাকিস্তান ‘এ’ দলের ফাইনাল শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।