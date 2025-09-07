মিশারা–ঝড়ে জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে সিরিজ শ্রীলঙ্কার

পারল না জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস গড়েও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে জিততে পারল না জিম্বাবুইয়ানরা। জিম্বাবুয়ের ১৯১ রান ৮ উইকেট ও ১৪ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা। তাতে তিন ম্যাচের সিরিজটা ২-১ ব্যবধানে জিতে এশিয়া কাপে প্রস্তুতি সাড়ল লঙ্কানরা।
রান তাড়ায় শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং দেখে একবারও মনে হয়নি এই দলটিই আগের ম্যাচে ৮০ রানে অলআউট হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৮ রানেই প্রথম ৫ উইকেট খোয়ানো দলটি আজ উদ্বোধনী জুটিতেই তুলেছে ৫৮ রান। সেটিও মাত্র ৩২ বলেই।
জুটি ভাঙে ব্র্যাড ইভান্সের বলে কুশল মেন্ডিস সিকান্দার রাজাকে ক্যাচ দিলে। ১৭ বলে ৩০ রান করেছেন কুশল। আরেক ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা ২০ বলে ৩৩ রান করে ফিরেছেন অষ্টম ওভারের প্রথম বলে দলকে ৭৬ রানে রেখে। তাঁকে বোল্ড করেছেন রাজা।
এরপরই জুটি বেঁধে জিম্বাবুয়ের স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছেন কামিল মিশারা ও কুশল পেরেরা। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ দুই ব্যাটসম্যান তৃতীয় উইকেটে ৬৩ বলেই যোগ করেছেন ১১৭ রান। দলকে ম্যাচ ও সিরিজ জিতিয়ে যখন দুজন ফিরলেন মাত্রই পঞ্চম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা মিশারার নামের পাশে ৪৩ বলে ৭৩ রান। ক্যারিয়ারের প্রথম চার ম্যাচে মাত্র ৩৫ রানই করেছিলেন ২৪ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। কুশল পেরেরা অপরাজিত ছিলেন ২৬ বলে ৪৬ রান করে।
এর আগে জিম্বাবুয়ের রেকর্ড ইনিংসে ৪৪ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেছেন ওপেনার তাদিওয়ানাশে মারুমানি। ৬৫ রানে ২ উইকেট হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে রাজাকে নিয়ে ৩৬ বলে ৫৬ রান যোগ মারুমানি। শ্রীলঙ্কান লেগ স্পিনার দুশান হেমন্তের বলে স্টাম্পড হয়েছেন মারুমানি। ৪ ওভারে ৩৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া হেমন্ত এর আগে পেয়েছেন শন উইলিয়ামস ও সিকান্দার রাজার উইকেট। তিন ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে হেমন্তের এটিই সেরা বোলিং।
জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৯১/৮ (মারুমানি ৫১, রাজা ২৮, বার্ল ২৬, উইলিয়ামস ২৩; হেমন্ত ৩/৩৮)।শ্রীলঙ্কা: ১৭.৪ ওভারে ১৯৩/২ (মিশারা ৭৩*, কুশল পেরেরা ৪৬, নিশাঙ্কা ৩৩, কুশল মেন্ডিস ৩০; রাজা ১/২৯)।ফল: শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী।সিরিজ: ৩-ম্যাচ সিরিজে শ্রীলঙ্কা ২-১-এ জয়ী।ম্যান অব দ্য ম্যাচ: কামিল মিশারাম্যান অব দ্য সিরিজ: দুষ্মন্ত চামিরা