‘ভুল বোঝাবুঝির অবসান’, নোয়াখালীতেই থাকছেন খালেদ মাহমুদ

নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কোচ খালেদ মাহমুদ ও টিম ম্যানেজমেন্টের ‘ভুল বোঝাবুঝির’ অবসান হয়েছে। আজ দুপুরে সিলেটে অনুশীলন থেকে রাগ করে হোটেলে চলে গেলেও আবার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন খালেদ মাহমুদ ও সহকারী কোচ তালহা জুবায়ের। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যানকে পাশে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথাও বলেছেন খালেদ মাহমুদ।
অনুশীলনে প্রয়োজনীয় বল না পাওয়ার ক্ষোভ থেকে দুপুরে সিএনজিতে চড়ে মাঠ ছাড়েন খালেদ মাহমুদ। তখন তিনি জানান, নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কোচের দায়িত্বেও আর থাকতে চান না তিনি। তবে এই পুরো ঘটনাটিই ‘মুহূর্তের উত্তেজনায়’ ঘটেছে বলে জানিয়েছেন খালেদ মাহমুদ।
সিলেটে আজ বিকেলে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘এটা ভুল বোঝাবুঝি। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো এ রকম একটা বিষয় হয়েছে। কিন্তু আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকপক্ষের দুজনকে ধন্যবাদ। ওনারা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, বিসিবির পক্ষ থেকেও আমার সঙ্গে কথা বলেছে।’
ট্রেনিংয়ে ফ্যাসিলিটি ছিল না, যে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার পাইনি। তখন আমার একটু মেজাজ খারাপই হয়েছে। আমি হয়তো একটু বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি আর কী।খালেদ মাহমুদ, কোচ, নোয়াখালী এক্সপ্রেস
কী নিয়ে এই ভুল বোঝাবুঝি সেটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নোয়াখালীর প্রধান কোচ, ‘ট্রেনিংয়ে ফ্যাসিলিটি ছিল না, যে ইকুইপমেন্টগুলো দরকার পাইনি। তখন আমার একটু মেজাজ খারাপই হয়েছে। আমি হয়তো একটু বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি আর কী।’
এর মধ্যেই নোয়াখালী এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক জানান, ফ্র্যাঞ্চাইজিটির এক কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের পর রেগে গিয়েছিলেন খালেদ মাহমুদ। তাঁকে এখন দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
এবারের বিপিএল শুরুর আগেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সামনে আসছে। টুর্নামেন্ট শুরুর একদিন আগেই চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নিতে হয়েছে বিসিবিকে। সাজানো হয়েছে নতুন টিম ম্যানেজমেন্টও।
সব মিলিয়ে এই অব্যবস্থাপনা নিয়ে খালেদ মাহমুদ বলেছেন, ‘বিসিবিকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তারা হয়তো একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। যে কারণে হয়তো প্রতিবারের মতো হয়নি। এত বড় একটা টুর্নামেন্ট, যেখানে বড় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজিরা আসে, অনেক টাকা খরচ করে, সেখানে হয়তো এই জিনিসটা আরেকটু ভালো হলে ভালো হতো। এটা নিশ্চয়ই তারা দেখবে।’