তামিম তাহলে কোন পক্ষে

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের আগে ক্লাবগুলোর নেতৃত্বে দেখা গিয়েছিল তামিম ইকবালকে। নির্বাচনে পরে অনেক ক্লাবই সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি, সরে দাঁড়িয়েছিলেন তামিম নিজেও। কিন্তু নির্বাচনের পর এখন আর ক্লাবগুলোর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না তামিমকে। কয়েক দিন পরপর ক্লাবগুলো লিগ বয়কটের সিদ্ধান্ত নতুন করে জানালেও তামিমকে দেখা যাচ্ছে না তাদের আশপাশে।
আজ ৪৫ ক্লাবের সে রকমই আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নটা তাই উঠে গেল—তামিম কেন নেই তাদের সঙ্গে? জবাবে মোহামেডানের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান যা বললেন, তাতে অস্পষ্টতা আরও বেড়েছে। তাঁর দাবি—তামিম নাকি দুই দিকেই আছেন! মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘তামিম কিন্তু খেলোয়াড়, এখনো সে অবসর নেয়নি। সে এখনো আমাদের সঙ্গে আছে, নিয়মিত যোগাযোগ আছে আমাদের। একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের সঙ্গেও আছে তামিম।’
কোয়াবের নেতৃত্বে খেলোয়াড়েরা চাচ্ছেন লিগ খেলতে। আর এই ৪৫ ক্লাব বলছে, লিগ খেলবে না। দুই পক্ষের পুরো বিপরীত দাবি। তারপরও তামিম একই সঙ্গে দুই পক্ষে কীভাবে থাকেন, সে এক বিরাট রহস্য।
১১ ডিসেম্বর থেকে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু করতে চায় বিসিবি। কিন্তু ৪৫ ক্লাব এখনো লিগ বর্জনের সিদ্ধান্তে অনড় এবং সেটি আজ আরেকবার জানালেন মাসুদুজ্জামান, ‘আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় আছি। লিগে অংশ না নেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলাম, সে সিদ্ধান্তেই আছি। মোহামেডান সব সময় ৪৫ ক্লাবের পাশে আছে, থাকবে।’
আবাহনীর পরিচালক শেখ বশির আল মামুন বললেন বোর্ড নয়, শুধু তাঁরা চাইলেই নাকি লিগ হবে, ‘আমরা ৪৫ ক্লাব একসঙ্গে আছি। বোর্ড চাইলে তো খেলা হবে না, আমরা চাইলেই খেলা হবে। কারণ, আমরাই খেলোয়াড় তৈরি করি। খেলার উন্নতির জন্য আমাদের এ অবস্থানে থাকাটা দরকার।’
খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ না দিয়ে ‘খেলার উন্নতি’র এই ধারণা একটু অভিনবই বটে।