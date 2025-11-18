পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরবেন শ্রীলঙ্কার দুই ক্রিকেটার

পাকিস্তানে টি–টোয়েন্টি সংস্করণে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আজ। স্বাগতিক পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি এ টুর্নামেন্টের অন্য দল জিম্বাবুয়ে। গতকাল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) জানায়, ত্রিদেশীয় এ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারছেন না শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা ও পেসার আসিতা ফার্নান্দো। অসুস্থতার কারণে এই দুই ক্রিকেটার দেশে ফিরবেন বলে জানায় এসএলসি।
এসএলসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা ও ফাস্ট বোলার আসিতা ফার্নান্দো অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরবেন। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলতে পারবেন না এই দুই খেলোয়াড়। এ সতকর্তামূলক পদক্ষেপের কারণে ভবিষ্যৎ দায়িত্বে ফেরার আগে তাঁরা পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও সময় পাবেন।’
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আসালাঙ্কার অনুপস্থিতিতে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কার অধিনায়কত্ব করবেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা। বদলি হিসেবে স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার পবন রত্নায়েকেও দলে নেওয়া হয়েছে।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় ম্যাচটি শুরু হবে। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানের কাছে ধবলধোলাই হয় শ্রীলঙ্কা। এই সিরিজ চলাকালীন ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে। শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়েরা ইসলামাবাদেই অবস্থান করছিলেন। এরপর এসএলসির এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছিলেন, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে শ্রীলঙ্কা দলের অন্তত আট ক্রিকেটার পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে চাইছেন।
কিন্তু শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কড়া বার্তা দেওয়া হয় খেলোয়াড়দের প্রতি। বলা হয়, কেউ নির্দেশ অমান্য করে দেশে ফিরে গেলে তাঁর কর্মকাণ্ড মূল্যায়নে ‘আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা’ চালানো হবে।
এসএলসির পক্ষ থেকে বলা হয়, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বোর্ড প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সফর চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যদি কোনো খেলোয়াড় বা স্টাফ সদস্য বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশে ফেরে, তবে তাদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নে আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা চালানো হবে এবং পর্যালোচনা শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’