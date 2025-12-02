বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছুরই শেষ সুযোগ আজ

আজ যে জিতবে, টি–টোয়েন্টি সিরিজ তাদের। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটা আবার বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই দলের জন্যই বিশ্বকাপের আগে নিজেদের দেখা শেষ সুযোগ।
অনুশীলন তখন প্রায় শেষ দিকে। নেট বোলারদের সবাই ব্যস্ত ড্রেসিংরুমের আশপাশের নেটে ব্যাটসম্যানদের বোলিং করায়। এর মধ্যেই শামীম হোসেনকে নিয়ে উল্টো দিকের নেটে এলেন ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল। সেখানে আর কোনো ব্যাটসম্যান নেই, বোলারও আশরাফুল একাই।
দীর্ঘ সেই অনুশীলনের ফাঁকে শামীম কাভারের দিকে ড্রাইভ খেলতেই আশরাফুল বলে উঠলেন, ‘এটা উড়িয়ে মারতে গেলেই কিন্তু ক্যাচ হয়ে যেত।’ শামীমের শটের প্রশংসাও করলেন তিনি। আশরাফুল শামীমের কাছে জানতে চাইলেন আর কোনো শট ঝালিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে আছে কি না তাঁর।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ শেষ টি–টোয়েন্টি ম্যাচের আগে শামীমকে নিয়ে ব্যাটিং কোচের মতো বাড়তি মনোযোগ সবারই। প্রথম দুই ম্যাচের দলে না থেকেও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছিলেন শামীম। শামীমকে আলোচনায় নিয়ে এসেছিলেন আসলে অধিনায়ক লিটন দাসই।
প্রথম দুই টি–টোয়েন্টির দলে শামীমকে না রাখায় প্রধান নির্বাচকের প্রতি ক্ষোভ জানিয়েছিলেন সংবাদ সম্মেলনে। অথচ শামীমকে বাদ দিয়ে যাঁকে নেওয়া হয়েছে, সেই মাহিদুল ইসলাম কিনা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচের একাদশে সুযোগই পাননি! বিশ্বকাপের আগে তাঁকে পরখ করে দেখতে চাওয়া নির্বাচকদের ভাবনাটা কি তাহলে উপেক্ষিতই থেকে গেল টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে?
এই প্রশ্নটাই আজ বাংলাদেশকে ফেলেছে বড় এক পরীক্ষায়। প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর দ্বিতীয়টিতে সিরিজে সমতা ফেরানো গেছে ঠিকই, কিন্তু আজ শেষ ম্যাচ জিতে ঘরের মাঠের সিরিজটা নিজেদের করতে না পারলে লিটন দাসের দলের দিকে ধেয়ে আসবে সমালোচনার তির। কিন্তু ফেব্রুয়ারি–মার্চের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে মাহিদুলকে দেখার এটাই তো শেষ সুযোগ!
মাঝে বিপিএল আছে, তবে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলেই বাংলাদেশ দল যাবে বিশ্বকাপে। এমন ম্যাচে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার তাড়নাও থাকবে স্বাভাবিক। বিশ্বকাপের আগে সেটারও শেষ সুযোগ আজ। তবে এত কিছু ভেবে শেষ ম্যাচের আগে নিজের ভাবনাকে জটিল করতে চান না পেস বোলিং কোচ শন টেইট।
কাল সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রতিনিধি হয়ে এসে টেইট বলেছেন, ‘আমাদের ভাবনাটাকে জটিল করার কোনো দরকার নেই। ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে, ম্যাচ জিততে হবে; শুধু এটাই ভাবছি। যতবারই আপনি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতবেন, বাড়তি আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়।’
মাহিদুলকে কেন প্রথম দুই ম্যাচের একাদশে নেওয়া হয়নি, সেই ব্যাখ্যা স্বাভাবিকভাবেই নেই পেস বোলিং কোচের কাছে। তাঁর যে বিভাগ, সেখানে অবশ্য এসব সংকট নেই। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের পেস বোলারদের উন্নতি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্কোয়াড বা একাদশে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে চলে তীব্র প্রতিযোগিতা।
সেটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এ বছরই পেসারদের দায়িত্ব নেওয়া টেইটের জন্যও, ‘যখন আপনার কাছে বাছাই করার মতো অনেক খেলোয়াড় থাকবে, এটা একটা ভালো বিষয়। এবারই সম্ভবত বাংলাদেশ দলে এত বেশিসংখ্যক উঁচু মানের পেসার আছে, এটা ইতিবাচক দিক। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রত্যেক পেসারই বুঝতে পারে, তার আশপাশে আরও অনেকে আছে। কাজেই ভালো করতেই হবে। আশা করি, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা তাঁদের আরও এক ধাপ ওপরে উঠতে সাহায্য করবে।’
বাংলাদেশের মতো আয়ারল্যান্ডের জন্যও সিরিজটা ছিল বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়ার মঞ্চ। ভারতে মাস দুয়েক পরের বিশ্বকাপটাও হবে প্রায় একই কন্ডিশনে, সুযোগটা তাই লুফে নিতে চেয়েছিল তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে হারলেও প্রথম দুই ম্যাচেই তা করতে পেরেছেন বলে মনে করেন দলের প্রধান কোচ হাইনরিখ ম্যালান। এখন সিরিজ জিততে পারলে সবই পাওয়া হয়ে যাবে তাদের।
এমন চাওয়ার কথা কাল বলেছেন ম্যালানও, ‘গত দুই ম্যাচে আমরা অনেক ভালো করেছি। সব সময়ই আমরা চেষ্টা আর উন্নতি করার দিকে নজর রাখি। প্রথম দুই ম্যাচে আমরা ভাবনাটা পরিষ্কার করতে পেরেছি, কী রকম প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে চাই, সেটাও। আশা করি, কাল (আজ) তা ধরে রাখতে পারব।’