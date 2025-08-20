বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুবুল আনাম

কেউ বিসিবির নির্বাচনে অংশ না-ই নিতে পারেন। সেটা খবর হবে কেন! খবর ব্যক্তিটি মাহবুবুল আনাম বলেই, বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যাঁর সংযুক্তি দুই যুগের বেশি সময় ধরে। ২০০১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচিত বোর্ডেই ছিলেন মাহবুবুল আনাম।
বিসিবির পরিচালক মাহবুব বর্তমানে বোর্ডের গ্রাউন্ডস কমিটি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান। তাঁর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র আজ প্রথম আলোকে জানিয়েছে, মাহবুবুল আনাম বিসিবির আসন্ন নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি তিনি নাকি এবার বিসিবির কাউন্সিলরও হবেন না!
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই প্রতিবেদককে মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাহবুবও, ‘হ্যাঁ, আমি এবার বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।’
কেন এমন সিদ্ধান্ত, সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেননি মাহবুবুল আনাম। তবে জানিয়েছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। আগামী অক্টোবরে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন হওয়ার কথা।
মাহবুবুল আনাম ব্যাখ্যা না দিলেও জানা গেছে, সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে হওয়া বিভিন্ন নেতিবাচক আলোচনা এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ। ব্যবসায়িক কারণে দুদকে একাধিক মামলাও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। মাহবুব নাকি এ-ও উপলব্ধি করতে পারছেন, সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্রমেই জটিল এক পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে, যেটার অংশ তিনি হতে চান না।
অথচ বিসিবির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে যাঁদের নাম বাজারে আছে, তাঁদের মধ্যে জোরালোভাবেই শোনা যাচ্ছিল মাহবুবুল আনামের নাম। তিনি নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে বিসিবির পরবর্তী সভাপতি হওয়ার লড়াইটা সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে দুজন সাবেক ক্রিকেটারের মধ্যে।
দীর্ঘ সংগঠক–জীবনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যোগাযোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে মাহবুবুল আনাম প্রশংসা যেমন পেয়েছেন, তেমনি তাঁকে নিয়ে সমালোচনাও কম নেই। সবচেয়ে বড় সমালোচনা—দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিসিবিতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন এলেও তিনি ঠিকই থেকে গেছেন বোর্ডে। আবার এটাও ঠিক, সংগঠক হিসেবে তাঁর দক্ষতা এ নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেয়নি কখনোই। উল্টো বিসিবির সব সভাপতির বোর্ডই তাঁকে গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা পর্ষদে রেখেছে, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে।
মোহামেডানের সাবেক ক্রিকেটার মাহবুব ১৯৮৫ সালে খেলা ছাড়ার পরের বছর মোহামেডানের প্রতিনিধি হিসেবে সিসিডিএম সদস্য হন। ২০০১ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিবি) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট ব্যবস্থাপনায় আসেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে বছর দুয়েক (সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সময়) বাদ দিলে সব সময়ই ক্রিকেট বোর্ডে ছিলেন মাহবুব। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত পালন করেছেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও। গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এর পর থেকে অবশ্য সাধারণ সম্পাদক পদটিই আর নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে।