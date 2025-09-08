ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আম্পায়ার বাংলাদেশের মাসুদ

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের জন্য ম্যাচ অফিশিয়ালদের নাম ঘোষণা করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হতে যাওয়া বহুল আলোচিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন বাংলাদেশের মাসুদুর রহমান। তাঁর সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন শ্রীলঙ্কার রুচিরা পালিয়াগুরুগে।
এবারের এশিয়া কাপে মাসুদুর রহমানের পাশাপাশি বাংলাদেশ আরেক আম্পায়ার গাজী সোহেলও ম্যাচ পরিচালনা করবেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বরের ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচের দায়িত্বে।
আগামীকাল আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন হতে চলা এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে মোট ৮টি দল। দুই ভাগ হয়ে দলগুলো গ্রুপ পর্বে খেলবে মোট ১২ ম্যাচ। এই ম্যাচগুলোর জন্য মোট আটজন রেফারি নিযুক্ত করেছে এসিসি।
বাংলাদেশের মাসুদুর ও সোহেল ছাড়া অন্যরা হচ্ছেন আফগানিস্তানের আহমাদ পাকতিন ও ইজাতউল্লাহ শফি, পাকিস্তানের আসিফ ইয়াকুব ও ফয়সাল আফ্রিদি, শ্রীলঙ্কার রবীন্দ্র ভিলমালসিরি ও রুচিরা পালিয়াগুরুগে এবং ভারতের রোহান পন্ডিত ও বীরেন্দর শর্মা।
এই আটজনের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দায়িত্ব পড়েছে মাসুদুর ও পালিয়াগুরুগের কাঁধে। এই ম্যাচে টিভি আম্পায়ার দুই আফগান পাকতিন ও শফি। ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে অ্যান্ডি পাইক্রফট।
বাংলাদেশের মাসুদুর আগেও ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ২০২২ এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব এবং সুপার ফোর দুটিতেই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচে দেখা গিয়েছিল তাকে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৬৪টি ম্যাচে মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন ৫০ বছর বয়সী মাসুদুর।
সাধারণত, যে কোনো টুর্নামেন্টে প্রথম পর্বের ম্যাচের আম্পায়ার তালিকাই আগে চূড়ান্ত করা হয়। পরের ধাপের আম্পায়ার নিয়োগ করা হয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ ও আম্পায়ারের পারফরম্যান্স দেখে। এবারও সুপার ফোর পর্বের আম্পায়ার চূড়ান্ত করা হবে পরে।
৯ সেপ্টেম্বর: ভারত-পাকিস্তান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: আসিফ ইয়াকুব ও বীরেন্দর শর্মা
১০ সেপ্টেম্বর: ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: গাজী সোহেল ও ইজাতউল্লাহ শফি
১১ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-হংকং
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: রবীন্দ্র ভিমালাসিরি ও রোহান পন্ডিত
১২ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান-ওমান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: মাসুদুর রহমান ও আহমাদ পাকতিন
১৩ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: রোহান পন্ডিত ও ফয়সাল আফ্রিদি
১৪ সেপ্টেম্বর: ভারত-পাকিস্তান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: রুচিরা পালিয়াগুরুগে ও মাসুদুর রহমান
১৫ সেপ্টেম্বর: সংযুক্ত আরব আমিরাত-ওমান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: বীরেন্দর শর্মা ও আসিফ ইয়াকুব
১৫ সেপ্টেম্বর: শ্রীলঙ্কা ও হংকং
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: গাজী সোহেল ও ইজাতউল্লাহ শফি
১৬ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: ফয়সাল আফ্রিদি ও রবীন্দ্র ভিমালাসিরি
১৭ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: আহমাদ পাকতিন ও রুচিরা পালিয়াগুরুগে
১৮ সেপ্টেম্বর: শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান
অন-ফিল্ড আম্পায়ার: আসিফ ইয়াকুব ও বীরেন্দর শর্মা
১৯ সেপ্টেম্বর: ভারত-ওমান
অন-ফিল্ডা আম্পায়ার: রবীন্দ্র ভিমারাসিরি ও ফয়সাল আফ্রিদি