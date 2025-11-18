৫ উইকেটে জিতেছে পাকিস্তান
ক্রিকেট

অলরাউন্ড নেওয়াজ জেতালেন পাকিস্তানকে

খেলা ডেস্ক

জিম্বাবুয়ের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করল পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে জিম্বাবুয়ে তুলেছিল ৮ উইকেটে ১৪৭ রান। জবাবে ৩০ রানে ৩ উইকেট হারানো পাকিস্তান এই রান তাড়া করেছে শেষ ওভারে, ৫ উইকেট হাতে রেখে।

পাকিস্তান ১৪৭ রান তাড়া করেছে মূলত মিডল অর্ডারের কল্যাণে। আজ ২৭ রানে প্রথম উইকেট হারায় দলটি, ব্রাড ইভান্সের বলে বোল্ড হন শাহিবজাদা ফারহান। এরপর একই ওভারে শূন্য রানে ফেরেন বাবর আজমও।

অধিনায়ক সালমান আগাও ফেরেন পরের ওভারে, ১ রান করে। এরপর মিডল অর্ডারে নামা ফখর জামানের সঙ্গে জুটি গড়ার চেষ্টা করেন ওপেনার সাইম আইয়ুব। তবে ২২ রান করে তিনি যখন ফেরেন, তখন পাকিস্তানের রান ৯.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৫৪।

ম্যাচসেরা হয়েছেন নেওয়াজ

সেখান থেকে ৩৯ বলে ৬১ রানের জুটি গড়েন ফখর ও উসমান খান। ফখর ৩২ বলে ৪৪ রান করে ফিরে যান। এরপর বাকি কাজটা সেরেছেন মোহাম্মদ নেওয়াজ ও উসমান খান। ২৮ বলে ৩৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন উসমান, নেওয়াজ করেছেন ১২ বলে অপরাজিত ২১ রান। তাতে ৪ বল হাতে রেখেই জেতে পাকিস্তান।

এর আগে বল হাতে নেওয়াজ নিয়েছেন ২ উইকেট। তাতে তিনি হয়েছেন ম্যাচসেরা। জিম্বাবুয়ে ব্যাট হাতেও ভালো শুরু পেয়েছিল। প্রথম ১১ ওভারে দলটি ১ উইকেট তোলে ৯১ রান। তবে দলটি শেষ ৭ উইকেট হারায় ৩৭ রানে। সে কারণেই তাদের রান দাঁড়ায় ১৪৭। জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেছেন ব্রায়ান বেনেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৪৭/৮ (বেনেট ৪৯, রাজা ৩৪*; নেওয়াজ ২/২২, সালমান ১/ ২১)পাকিস্তান: ১৯.২ ওভারে ১৫১/৫ (ফখর ৪৪, উসমান ৩৭; ইভান্স ২/২৬, এনগারাভা ১/৩১)ফল: পাকিস্তান ৫ উইকেট জয়ী
