লর্ডসের বৃষ্টিভেজা প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ইংল্যান্ড সফরে অবশেষে ভালো একটা দিন কাটাল পাকিস্তান। লর্ডসে আজ মেঘলা আকাশ আর পেসবান্ধব কন্ডিশনে টস জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় পাকিস্তান। সেই সুযোগ পুরোদমে কাজে লাগিয়ে শুরুতেই ধস নামান পাকিস্তানের অভিজ্ঞ পেসার মোহাম্মদ আব্বাস। মাত্র ১৬ বলের ব্যবধানে চার রানে ৩ উইকেট তুলে নেন তিনি, যার মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটের (৪) উইকেটটিও। ৩৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত জেমি স্মিথ ও জর্ডান কক্সের দুই ফিফটিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার আলোর স্বল্পতায় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ৫৬ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৮ রান তুলেছে স্বাগতিকেরা। স্মিথের ৬১ ও কক্সের ৫৫ রানের ওপর ভর করেই মূলত বিপর্যয় এড়ায় তারা। তবে দিনের আলো ছড়ানোর পেছনে বড় অবদান ছিল পেসার আব্বাসের (৪/৫৬)। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেওয়া আরেক পেসার মোহাম্মদ আলী নেন ৬৭ রানে ৩ উইকেট।
হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান এদিন মূল পরিবর্তনটি আনে একাদশে। আঙুলের চোট থেকে ফিরেছেন নিয়মিত অধিনায়ক বাবর আজম, জায়গা ছেড়ে দেন অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়ক সালমান আলী আগা। লর্ডসের সবুজ উইকেটে আব্বাসের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে ইংলিশরা। দলীয় সংগ্রহ ৮০ রান পার হতেই বিদায় নেন হ্যারি ব্রুকও (১৫)।
তবে মধ্যাহ্নবিরতির পর দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। কেক্স ও স্মিথ জুটিতে ৬৭ রান যোগ করেন। দিনের শেষ ভাগে জেফরা আর্চার কিছুটা আক্রমণাত্মক মেজাজে আব্বাসকে ছক্কা হাঁকালেও পরে তাঁর শিকার হন। দিন শেষে লর্ডসে সেঞ্চুরির অভিজ্ঞতা থাকা গাস অ্যাটকিনসন ৩৪ রানে অপরাজিত আছেন।