অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে ব্রডের মজা, ওয়ার্নার গিয়ে বললেন ‘বাংলাদেশকে ছোট কোরো না’

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে একরকম দুর্দিনই নেমে এসেছে যেন! বাংলাদেশের কাছে তারা নিজেদের মাটিতেই হেরে যাবে, তা কে ভেবেছিল! অবিশ্বাস্য এই ঘটনাই ঘটে গেছে ডারউইনে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের এমন অবস্থা নিয়ে ‘লাভ ফর ক্রিকেট’ পডকাস্টে কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের দুই সাবেক তারকা স্টিভেন ফিন ও স্টুয়ার্ট ব্রড।
উপস্থাপকের ভূমিকায় ছিলেন সাবেক পেসার ফিন। ব্রডের কাছে তিনি জানতে চান, এটাই কি ২০১০ সালের পর সবচেয়ে খারাপ অস্ট্রেলিয়া দল? উত্তরে একটু মজাই করেন ব্রড, ‘কেন, কী হয়েছে?’ কিছুই না জানার ভান করলেও তাঁর হাসিতেই স্পষ্ট ছিল প্রশ্নটা কেন করা হয়েছে, তা ঠিকই বুঝেছেন তিনি।
ব্রডকে ‘সিরিয়াস’ মুডে আনতে তখন ফিন বলেন, ‘কী অদ্ভুত একটা ম্যাচ!’ এরপরই ব্রড শুরু করেন ম্যাচ নিয়ে আলোচনা, ‘বাংলাদেশের কাছে ৯ উইকেটে হেরে রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল তারা। টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্তই অস্ট্রেলিয়ায় একপ্রকার তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছে।’
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যদিও অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক ফল বেশ ভালো। গত বছর ডিসেম্বরেই সর্বশেষ অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছে তাদের, প্রায় এক দশক অ্যাশেজ জেতে না ইংল্যান্ড। এই গত মাসেই নিউজিল্যান্ডের কাছেও ঘরের মাঠে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে ইংলিশরা।
নিজেদের কথাটাও তাই বলে নিয়েছেন ব্রড, ‘ইংল্যান্ড ক্রিকেট যে এই মুহূর্তে বিশ্বমানের অবস্থায় আছে, তা কিন্তু নয়। তাই আগামী বছরের অ্যাশেজে কী হতে যাচ্ছে, তা বলা একরকম অনিশ্চিত।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে সম্ভাব্য সেরা দলটাকেই খেলিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে দলটায় ক্যামেরন গ্রিন ছাড়া আর কেউই ৩০ বছরের নিচে ছিলেন না। ‘বুড়ো’ অস্ট্রেলিয়া দল নিয়েও মজা করেন ব্রড, ‘ক্যামেরন গ্রিন যেন তাঁদের জন্য একটা আশার আলো। কারণ, সে অন্তত দলটির গড় বয়স কমিয়ে পেশাদার কোনো স্পোর্টস টিমের উপযোগী পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।’
সর্বশেষ অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিততে না পারার আফসোসও করেন ফিন ও ব্রড। তবে আসল মজাটা হয় ‘লাভ ফর ক্রিকেট’ পডকাস্টের ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটা আপলোড করার পর। তাঁদের জবাব দিতে মন্তব্যের ঘরে হাজির হন দুই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার উসমান খাজা ও ডেভিড ওয়ার্নার।
খাজার খোঁচাটা ছিল একটু বেশিই তির্যক, ‘আরও খারাপ হতেই পারত। আমরা ইংল্যান্ডের মতো (খারাপ) হয়ে যেতে পারতাম।’
ডারউইন টেস্টে ফক্সের হয়ে ধারাভাষ্য দেওয়া অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ওয়ার্নার বলেন, ‘বাংলাদেশকে ছোট করে দেখো না, স্টিভেন!’ কথাটা তিনি বলেছিলেন ফিনকে উদ্দেশ করেই। ইংল্যান্ডের সাবেক এই ক্রিকেটার ওয়ার্নারকে উত্তরে বলেন, ‘কখনো না। (বাংলাদেশ) টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চারে আছে আর ইংল্যান্ড ৭!’
ওয়ার্নারের কথার উত্তর দিয়ে ব্রড পাল্টা খোঁচাও দিয়েছেন। শুরুতে তিনি লিখেছেন, ‘আরে না, পুরোটাই প্রশংসা, বাংলাদেশকে ছোট করার প্রশ্নই আসে না!’
কারণটা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই খোঁচাটা দেন ব্রড, ‘এই মুহূর্তে ওরাই তো ক্রিকেট–বিশ্বে আমাদের প্রিয় দল!’ সেটা যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেওয়ার কারণে, তা বোধ হয় না বললেও চলছে!