১২ বলে ১১ ছক্কার পর এবার হলো ৮ বলে ৭ ছক্কা

ছক্কা মারাটা কী সহজ!
৩০ আগস্ট কেরালা ক্রিকেট লিগে ১২ বলে ১১টি ছক্কা মেরেছিলেন ভারতের অখ্যাত ক্রিকেটার সালমান নিজার। দুই দিন পরই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট লিগ সিপিএলে আজ কাইরন পোলার্ড ৮ বলের মধ্যে ৭ ছক্কা মারলেন। পোলার্ড কে, কী পারেন, সেটা নিশ্চয়ই বলার দরকার পড়বে না।
সিপিএলে পোলার্ড খেলেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে। আজ সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের বিপক্ষে ম্যাচে ২৯ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলার পথে এই ‘কাণ্ড’ ঘটিয়েছেন পোলার্ড। ইনিংসের ১৫ ও ১৬তম ওভারে পোলার্ড ৮ বল খেলে ৭টি ছক্কা মেরেছেন।
১৫তম ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেগ স্পিনার নবীন বিদাইসির করা ওভারের তৃতীয়, চতুর্থ ও শেষ বলে ছক্কা দিয়ে এই যাত্রার শুরু হয়। এরপরের ওভারে আফগান স্পিনার ওয়াকার সালামখেইলের করা ওভারের শেষ চার বলে ছক্কা মারেন পোলার্ড।
শেষ ছক্কাটিতে ফিফটি পেয়ে যান পোলার্ড, সেটিও ২১ বলে। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এ নিয়ে দশমবারের মতো এক ওভারে চার ছক্কা মারলেন পোলার্ড। এক ওভারে চার বা এর চেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড ক্রিস গেইলের।
তিনি ১৩ বার এক ওভারে চার বা এর চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন। পোলার্ডের ৬৫ রানের ইনিংসে জিতেছে তাঁর দলও। টসে হেরে আগে ব্যাটিং করা নাইট রাইডার্স তুলেছিল ৬ উইকেটে ১৭৯ রান। তাড়া করতে নেমে সেন্ট কিটস তোলে ১৬৭ রান।
সালমান তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩০ আগস্টে আদানি ত্রিবান্দ্রম রয়্যালসের বিপক্ষে করেছিলেন ২৬ বলে ৮৬ রান। মিডিয়াম পেসার অভিজিৎ প্রবীণের করা ইনিংসের শেষ ওভারে সালমান ছয় বলে মেরেছিলেন ছয় ছক্কা। তবে ৩৬ নয়, ওভারটিতে মোট ৪০ রান উঠেছে। সালমানের ব্যাট থেকেই ৩৮ রান।
৬ ছক্কার বাইরে অভিজিৎ একটি করে ওয়াইড ও ‘নো’ বল করেন। ওই ‘নো’ বলে ব্যাট থেকে আসে দুই রানও। সালমান ১৯তম ওভারে ছয় ছক্কা মারার পথে ছিলেন। বাসিল থাম্পির করা ওভারটিতেই প্রথম ৫ বলেই মারেন ছক্কা সালমান। তবে আইপিএলে ২৫ ম্যাচ খেলা পেসার থাম্পির শেষ বলে নিতে পারেন মাত্র ১ রান।