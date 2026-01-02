অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান—২০২৬ সালে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের যত সিরিজ

২০২৬ সালে ঘরের মাঠে ব্যস্ত সময় কাটাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। বছরের বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি দল বাংলাদেশে খেলতে আসবে, যার মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মতো বড় দলও। এ ছাড়া পাকিস্তান দল খেলতে আসবে দুবার। ৫ দলের মোট ৬ সফরে বাংলাদেশ তার প্রতিপক্ষ দলগুলোর সঙ্গে খেলবে ৪ টেস্ট, ১২ ওয়ানডে ও ৯ টি-টোয়েন্টি।
টেস্টের ম্যাচগুলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। আর ওয়ানডে হবে ২০২৭ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে, যেখানে সরাসরি জায়গা করার সমীকরণ আছে বাংলাদেশের সামনে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আজ ২০২৬ সালে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের সব সিরিজের সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বছর বাংলাদেশ সফরে আসবে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের বছর শুরু হবে ফেব্রুয়ারিতে ভারত-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ বছরের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। এই সিরিজের তিন সংস্করণের খেলাই হওয়ার কথা ছিল একসঙ্গে। তবে মার্চ-এপ্রিলে পিএসএল থাকায় তা হবে দুই ভাগে হবে।
মার্চের ১২, ১৪ ও ১৬ তারিখ তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। এই সিরিজটি খেলে ১৭ মার্চ ফিরে যাবে পাকিস্তান। ২৬ মার্চ পিএসএল শুরু হয়ে শেষ হবে ৩ মে। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরদিনই আবার বাংলাদেশে আসবে পাকিস্তান। এই দফায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুটি টেস্ট খেলবে তারা। ৮ ও ১৬ মে শুরু হবে এই দুটি ম্যাচ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে এই দুই সিরিজের মাঝেই এপ্রিলে বাংলাদেশ সফরে আসবে নিউজিল্যান্ড। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে তারা। ১৭, ২০ ও ২৩ এপ্রিল হবে ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো। টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলো হবে ২৭ ও ২৯ এপ্রিল এবং ২ মে।
জুনে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া। তারাও তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে। ৫, ৮ ও ১১ জুন হবে ওয়ানডে ম্যাচগুলো। ১৫, ১৮ আর ২০ জুন হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২০২১ সালের পর এটি হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম বাংলাদেশ সফর। জুনে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেওয়ার পর আগস্টে সে দেশে গিয়ে দুটি টেস্টও খেলবে বাংলাদেশ।
এর আগে সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে সিরিজ ভারতের বিপক্ষে। এই সিরিজটি গত বছর হওয়ার কথা থাকলেও ভারত এক বছরের জন্য তা পিছিয়ে দিয়েছিল। সফরে থাকছে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।
বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২৮ আগস্ট তিন ওয়ানডে ও সমান সংখ্যক টি-টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশে আসবে ভারত। ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর হবে ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলো হবে ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর।
ব্যস্ত বছরটা বাংলাদেশ শেষ করবে অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে। ১৮ অক্টোবর এই সিরিজ খেলতে আসবে ক্যারিবীয়রা, ২২ তারিখ থেকে তারা খেলবে একটি তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। ২৮ অক্টোবর প্রথম ও ৫ নভেম্বর শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচগুলোও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।
এ ছাড়া বিসিবির সূচিতে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বাংলাদেশ সফরের কথাও উল্লেখ আছে। আগামী মে মাসে হবে এই সিরিজটি। যেখানে তিনটি চার দিনের ও তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ ও শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল।