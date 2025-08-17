একাডেমি দলের কাছে হারল নুরুলের বাংলাদেশ ‘এ’

আগের ম্যাচে নেপাল জাতীয় দলকে হারানো বাংলাদেশ ‘এ’ দল আজ হেরে গেছে বিগ ব্যাশের দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমির কাছে।
আগের ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে ২৩ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত ছিলেন আফিফ হোসেন। গতকাল সেই ম্যাচটি ৩২ রানে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে অনুষ্ঠিত টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয় পায় বাংলাদেশ ‘এ’।
বাংলাদেশ জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া আফিফ অপরাজিত রইলেন আজও। টিআইও স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশের দল পার্থ স্করচার্সের একাডেমি দলের বিপক্ষে এবার ৪২ রান করেছেন। তবে আজ এই রান করতে ৪৯ বল খেলতে হয়েছে তাঁকে। ১০ রানে ২ উইকেট হারানোর পর উইকেট যাওয়া আফিফ ছাড়া আর কেউ ২০ রানও করতে পারেননি। বাংলাদেশ ‘এ’ পুরো ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে করে ১২৩ রান।
পার্থ স্করচার্স একাডেমি রানটা পেরিয়ে যায় ১২ বল ও ৫ উইকেট হাতে রেখেই। তৃতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল দলটি। অন্যদিকে সমান ম্যাচে দ্বিতীয়বার হারল বাংলাদেশ ‘এ। এই হারে সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন হয়ে গেল নুরুল হাসানের দলের জন্য। ১১ দলের টুর্নামেন্টে প্রতিটি দল খেলবে ৬টি করে ম্যাচ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারটি দল উঠবে সেমিফাইনাল।
স্বল্প পুঁজি নিয়েই বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাজ হলো না। দলের দ্বিতীয় ওভারে নিজের প্রথম বলেই স্করচার্স একাডেমির ওপেনার ব্যাক্সটার হল্টকে ফিরিয়ে প্রথম উইকেট পান পেসার হাসান মাহমুদ। ১০ রানে প্রথম উইকেট তুলে নেওয়ার পর বাংলাদেশ ‘এ’ দ্বিতীয় উইকেট পায় ষষ্ঠ ওভারে ৩৬ রানে। জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার মারে গুডউইনের ছেলে জেইডেন গুডউইনকে বোল্ড করেন বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান। নিজের পরের ওভারে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক স্যাম ফ্যানিংকে এলবিডব্লু করে স্কোরটাকে ৪৭/৩ বানিয়ে দেন রাকিবুল।
৩১ রান করা টিগ উইলিকে অফ স্পিনার নাঈম হাসান যখন ফেরালেন স্করচার্স একাডেমির রান ৬৯। নাঈম দ্বিতীয় উইকেট পান ১৩তম ওভারের শেষ বলে নিক হবসনকে বোল্ড করে। স্করচার্স একাডেমির তখন ৪২ বলে ৪৩ রানের সমীকরণ।
ম্যাথু স্পুরসকে (১৬ বলে ২৪*) নিয়ে এরপর দুই ওভার হাতে রেখেই দলকে জিতিয়ে দেন জোয়েল কার্টিস (৩৪ বলে ৪৪*)।
এর আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেছেন ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান রাকিবুল। ২ ছক্কায় ৫ বলে এই রান করেন রাকিবুল। এ ছাড়া ১০ পেরিয়েছেন অধিনায়ক নুরুল হাসান (১৬ বলে ১৪) ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (৮ বলে ১৪)।
মঙ্গলবার পরের ম্যাচ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের, প্রতিপক্ষ নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইক।
বাংলাদেশ ‘এ’: ২০ ওভারে ১২৩/৯ (আফিফ ৪২*, রাকিবুল ১৬, নুরুল ১৪, মৃত্যুঞ্জয় ১৪; জ্যাকসন ৩/৪৫, এস্টারহাউসেন ২/২১)।পার্থ স্করচার্স একাডেমি: ১৮ ওভারে ১২৬/৫ (কার্টিস ৪৪*, উইলি ৩১, স্পুরস ২৪*; রাকিবুল ২/১৮, নাঈম ২/৩১)।ফল: পার্থ স্করচার্স একাডেমি ৫ উইকেটে জয়ী।