মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স
মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স
ক্রিকেট

মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিল কলকাতাও

খেলা ডেস্ক

এবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এল কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছ থেকেও। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে বাংলাদেশ পেসার মোস্তাফিজকে দলে থেকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এর আগে গুয়াহাটিতে বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআইকে মোস্তাফিজকে কলকাতার ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এএনআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিসিসিআই কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তাদের দলে থাকা বাংলাদেশের খেলোয়াড় মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিসিসিআই আরও বলেছে, তারা যদি খেলোয়াড় বদলাতে চায়, বিসিসিআই সেই অনুমতিও দেবে।’

এরপর কলকাতা এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, মোস্তাফিজকে তারা এবার আইপিএলের দল দল বাদ দিয়েছে। বিবৃতিতে দলটি লিখেছে, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স নিশ্চিত করেছে যে আইপিএলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিসিসিআই/আইপিএল আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) মৌসুমের আগে দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া ও পরামর্শ অনুসরণ করে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।’

Also read:মোস্তাফিজকে কলকাতা দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ ভারতীয় বোর্ডের

সেখানে আরও বলা হয়েছে, ‘আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী বিসিসিআই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে একজন বিকল্প খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দেবে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে।’

মোস্তাফিজকে এবার নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছিল কলকাতা। আইপিএলে এটা হতো মোস্তাফিজের ষষ্ঠ দল। এর আগে মোস্তাফিজ ৫টি দলের হয়ে ৮ মৌসুম আইপিএলে খেলেছেন। সব মিলিয়ে আইপিএলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার।

Also read:ভারতে মোস্তাফিজের আইপিএলে খেলা নিয়ে বিতর্ক, যা বলল বিসিসিআই
আরও পড়ুন