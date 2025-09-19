বাবা হারালেন ইবাদত হোসেন

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ইবাদত হোসেনের বাবা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থায় সিলেটের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স ছিল ৭৮ বছর।
জাতীয় ক্রিকেট লিগে সিলেট দলের ম্যানেজার আলী ওয়াশিকুজ্জামান ইবাদতের বাবার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।
জাতীয় দলের হয়ে ২১ টেস্টসহ ৩৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ইবাদতের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায়। তাঁর বাবা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি) চাকরি করতেন।
সিলেট বিভাগীয় দলের ম্যানেজার আলী ওয়াশিকুজ্জামান তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ইবাদতের বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে লিখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।
ইবাদত সর্বশেষ জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টির সিলেট দলে ছিলেন, যা আবহাওয়ার কারণে আপাতত বন্ধ আছে।