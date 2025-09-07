এশিয়া কাপের জন্য দুবাই উড়াল দিয়েছেন লিটনরা

এশিয়া কাপে খেলার জন্য বাংলাদেশ দলের ঢাকা ছাড়ার দিন আজ। সকালে প্রথম দফায় দুবাইয়ের বিমানে উঠেছেন অধিনায়ক লিটন দাসসহ বেশ কয়েকজন। বাকিরা যাবেন রাতে। দুবাইগামী বিমানে উঠেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করেছেন ক্রিকেটাররা।
বাংলাদেশের টি–টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর এবারই প্রথম বড় টুর্নামেন্টে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন লিটন দাস ইনিংসের শুরুতে বাংলাদেশ দল তাকিয়ে থাকবে এ দুজনের দিকেই। ওপেনিংয়ের দুই সঙ্গী বিমানে উঠে ছবিও তুলেছেন একসঙ্গে
শামীম হোসেন সব সময়ই স্টাইলিশ ছবি তুলতে পছন্দ করেন। এখানেও ব্যতিক্রম নয় দুই বছর পর নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে দলে ফিরেছেন সাইফ হাসান, খেলতে যাচ্ছেন এশিয়া কাপেও
রিশাদ হোসেনও এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছেন প্রথমবার মেহেদী হাসানের সেলফিতে সাইফ ও রিশাদ