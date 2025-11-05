কত বেতন পান ভারতের বিশ্বকাপজয়ী নারী ক্রিকেটাররা, কোহলিদের সঙ্গে কত ব্যবধান

নারী ক্রিকেটারদের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) যে বেতনকাঠামো, সেটি কেমন? পুরুষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে নারী ক্রিকেটারদের বেতনের পার্থক্যই বা কতটা?
ভারতের নারী ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়েরা এখন দেশটির সবচেয়ে বড় তারকা। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের পর গোটা ভারত মেতে উঠেছে উৎসবে। দীর্ঘদিনের অপেক্ষা শেষে এসেছে এক ঐতিহাসিক জয়, আইসিসির মেয়েদের টুর্নামেন্টে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত।
গত রোববার নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে ভারত লিখেছে নতুন ইতিহাস। এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়, দেশটির কোটি নারীর জন্য এক অনুপ্রেরণা হিসেবেও মনে করা হচ্ছে।
বিসিসিআই ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ প্রকাশ করেছে অ্যানুয়াল প্লেয়ার রিটেইনারশিপ ২০২৪-২৫ (টিম ইন্ডিয়া সিনিয়র উইমেন) তালিকা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নারী ক্রিকেটারদের বেতন তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’ শ্রেণিতে।
‘এ’ গ্রেডে আছেন হারমানপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা ও দীপ্তি শর্মা। ‘বি’ গ্রেডে চারজন—রেনুকা সিং ঠাকুর, জেমাইমা রদ্রিগেজ, রিচা ঘোষ ও শেফালি বর্মা। ‘সি’ গ্রেডে আছেন নয়জন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধা যাদব, আমানজোত কৌর, উমা ছেত্রী ও স্নেহ রানা।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এ’ গ্রেডের ক্রিকেটাররা বছরে পান ৫০ লাখ রুপি, ‘বি’ গ্রেডে ৩০ লাখ ও ‘সি’ গ্রেডে ১০ লাখ রুপি।
অন্যদিকে পুরুষদের জন্য বিসিসিআই ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল প্রকাশ করেছে ‘অ্যানুয়াল প্লেয়ার রিটেইনারশিপ ২০২৪-২৫ (টিম ইন্ডিয়া-সিনিয়র মেন)’ তালিকা। সেখানে চারটি গ্রেড আছে—‘এ+’ (৭ কোটি রুপি), ‘এ’ (৫ কোটি), ‘বি’ (৩ কোটি) ও ‘সি’ (১ কোটি রুপি)।
বেতনে বিশাল পার্থক্য থাকলেও পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারদের সমান ম্যাচ ফি দেয় বিসিসিআই। প্রতি টেস্টে ১৫ লাখ রুপি, ওয়ানডেতে ৬ লাখ, টি-টোয়েন্টিতে ৩ লাখ রুপি।
ম্যাচ ফি কাগজে-কলমে শুনতে ন্যায়সংগত লাগলেও বাস্তবটা একটু অন্য রকম। কারণ, পুরুষ দল সারা বছরই খেলে অসংখ্য আন্তর্জাতিক ম্যাচ। নারী দলের ম্যাচ সংখ্যা এখনো তুলনামূলক অনেক কম। পার্থক্যটা তৈরি হয় এখানেই।