সাত বছর পর অস্ট্রেলিয়াকে হারাল পাকিস্তান

ট্রাভিস হেড নেমেই যেভাবে তেড়েফুঁড়ে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন, তাতে চাপই অনুভব করার কথা পাকিস্তান অধিনায়কের। অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নিজের খেলা প্রথম ৯ বলেই মেরেছেন দুটি ছক্কা, দুটি চার। পাকিস্তানের ১৬৮ রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ২.২ ওভারেই করে ফেলে ২৭ রান।
তবে লাহোরে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টুয়েন্টিতে হেডদের এই শুরুর ঝড় দীর্ঘায়িত হয়নি। পাকিস্তানের স্পিন–জালে ফেঁসে অস্ট্রেলিয়া এক শ তোলার আগেই হারিয়েছে ছয় উইকেট। শেষ পর্যন্ত তাদের ১৪৬ রানে আটকে দিয়ে পাকিস্তান ম্যাচ জিতেছে ২২ রানে।
এই জয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দীর্ঘ জয়ের খরা কাটল পাকিস্তানের। সর্বশেষ ২০১৮ সালের অক্টোবরে দুবাইয়ে জিতেছিল পাকিস্তান, এরপর হেরেছে টানা ৭ ম্যাচ।
রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ভালো শুরুর পরও আটকেছে মূলত পাকিস্তানের স্পিনারদের–জালে। দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট ও হেডকে ফিরিয়েছেন সাইম আইয়ুব। এর মধ্যে হেড ১৩ বলে ২৩ রান করে বাবর আজমের হাতে ক্যাচ দিয়ে আর শর্ট ৪ বলে ৫ রান করে বোল্ড হন।
সাইম ২ উইকেট নিয়েছেন ৩ ওভারে ২৯ রান দিয়ে। তবে আবরার আহমেদের ২ উইকেট এসেছে ৪ ওভারে মাত্র ১০ রানে। এ ছাড়া শাদাব খান ও মোহাম্মদ নেওয়াজ ১টি করে উইকেট নেন।
চার স্পিনারের বাইরে পাকিস্তানের হয়ে বল হাতে নিয়েছেন দুই পেসার শাহিন আফ্রিদি ও সালমান মির্জা। দুজনে মোট ৬ ওভার করলেও কোনো উইকেট পাননি।
অস্ট্রেলিয়া নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে একপর্যায়ে ৬ উইকেটে ৯৬ রানে পরিণত হয়েছিল। সেখান থেকে দলটির রান ১৪৬–এ পৌঁছায় নয়ে নামা হাভিয়ের বার্টলেটের ২৫ বলে ৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংসের সৌজন্যে।
এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তান প্রথম বলে বার্টলেটের বলে সাহিবজাদা ফারহানকে হারালেও দ্রুতই ধাক্কা সামলে ওঠে। দ্বিতীয় উইকেটে সাইম ও সালমান ৭৪ আর চতুর্থ উইকেটে বাবর আজম ও ফখর জামান ৩৭ রান যোগ করলে দলটির রান দেড় শ ছাড়ায়। সাইম ২২ বলে ২ ছক্কা ৩ চারে করেন ৪০ রান, অধিনায়ক সালমান ২৭ বলে ৪ ছক্কা ১ চারে ৩৯ রান। চারে নামা বাবরের ব্যাট থেকে আসে ১টি করে চার ও ছয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৪ রান।
পাকিস্তান: ২০ ওভারে ১৬৮/৮ (সাইম ৪০, সালমান ৩৯, বাবর ২৪; জাম্পা ৪/২৪, বার্টলেট ২/২৭)। অস্ট্রেলিয়া: ২০ ওভারে ১৪৬/৮ (গ্রিন ৩৬, বার্টলেট ৩৪*, হেড ২৩; আবরার ২/১০, সাইম ২/২৯)। ফল: পাকিস্তান ২২ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সাইম আইয়ুব।