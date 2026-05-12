অস্ট্রেলিয়া সিরিজে কী করলে গাড়ি পাবেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি–টুয়েন্টি সিরিজের পর এখন পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। এই সিরিজগুলোতে মাঠের একপাশে দেখা গেছে মোটরবাইক। এটি সিরিজে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। পাকিস্তানের বিপক্ষে টি–টুয়েন্টি সিরিজে সেরা খেলোয়াড় হয়ে বাইক পেয়েছিলেন পেসার শরীফুল ইসলাম।
পাকিস্তানের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে কে এই পুরস্কার পাবেন, তা এখনো ঠিক হয়নি। আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি–টুয়েন্টি সিরিজের জন্য অবশ্য হাতছানি দিচ্ছে আরও বড় পুরস্কার। দুই সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের’ জন্য থাকবে একটা গাড়ি।
আজ মিরপুরে এ নিয়ে গাড়ির ব্র্যান্ড চেরির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই অনুষ্ঠানে গাড়ি দেওয়ার কথা জানানো হলেও কোন মডেল বা কত টাকা দাম তা খোলাসা করা হয়নি।
অনুষ্ঠানে বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল স্মৃতিচারণা করে বলেন, ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট জিতেছিল বাংলাদেশ। তাঁর ভাই ও জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবাল তখন পুরস্কার হিসেবে গাড়ি পেয়েছিলেন। ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪–০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার পর গাড়ি পেয়েছিলেন তখনকার ভারপ্রান্ত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান, বিপিএলেও টুর্নামেন্টসেরা হওয়ায় গাড়ি পান তিনি।
পুরস্কার হিসেবে গাড়ির সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনায় ক্রিকেটাররা রোমাঞ্চিত থাকবেন বলে বিশ্বাস তামিমের, ‘এটা আমার জন্য গর্বের ব্যাপার। এ রকম বড় বড় কোম্পানি যত বাংলাদেশ ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু হবে, সেটা আমাদের ক্রিকেটের জন্যও ভালো। আমাদের ক্রিকেটারদেরও একটা প্রণোদনা দেওয়া কোনো সিরিজে ভালো করার জন্য।’
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া আগামী ৯ জুন প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে। পরের দুটি ওয়ানডে ম্যাচ ১১ ও ১৪ জুন। এরপর তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ১৭ জুন। এই সিরিজে শেষ দুই ম্যাচ ১৯ ও ২১ জুন।