বিশ্বকাপে কেমন খেলল বাংলাদেশের মেয়েরা

না জয়, না হার।
আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ২০২৫-এ বাংলাদেশের শেষটা হয়েছে ফলহীন। রোববার লিগ পর্বের শেষ দিনে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। অবশ্য যে সময়ে বৃষ্টি এসে খেলা পণ্ড করে দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের হারটাই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বলা ভালো।
কারণ, জয়ের জন্য ১২৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটেই ৫৭ করে তুলে ফেলেছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়ার কাছে হার মেনে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে জয়ের পথে থাকা ভারতকে। আর বাংলাদেশ পেয়েছে টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় তলানি থেকে একটু ওপরে ওঠার।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর ৮ দল নিয়ে শুরু হওয়া নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারতের খেলাটিই ছিল লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ। পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর পুরো টুর্নামেন্টের যে পয়েন্ট তালিকা দাঁড়িয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। সবার শেষে থাকা পাকিস্তান দলের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকার কারণ জয়সংখ্যা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দলের পয়েন্টই ৩ করে। তবে পাকিস্তান সব কটি পেয়েছে বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে যাওয়া ম্যাচ থেকে পয়েন্ট ভাগাভাগির সুবাদে। আর বাংলাদেশ একটি ম্যাচে জিতেছিল, সেটা ওই পাকিস্তানের বিপক্ষেই।
বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল কেমন খেলেছে, সেই ধারণা পয়েন্ট তালিকাই দিচ্ছে অনেকটা। তবে সংখ্যার ভেতরেও সংখ্যা থাকে, সংখ্যার আড়ালেও গল্প থাকে। বাংলাদেশ দল কতটা ভালো বা কতটা মন্দ খেলেছে, সেই উপসংহারে যেতে দরকার কয়েকটা বিষয়ে চোখ বোলানো। বাংলাদেশ কোথায় ভালো করেছে, কোথায় ভালো করতে পারেনি, বাংলাদেশের প্রত্যাশা কী ছিল, বাস্তবতাই বা কতটুকু ছিল।
বিশ্বকাপ খেলতে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন মিরপুরে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশ দলের কোচ সারওয়ার ইমরান বলেছিলেন, ‘আমাদের দুটি ম্যাচে ভালো সুযোগ আছে, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এ ছাড়া অন্যান্য দলের সঙ্গেও…। আমরা কাউকে বড় করে দেখছি না। প্রতিটি ম্যাচই জেতার জন্য খেলব।’
অধিনায়ক নিগার সুলতানাও ভালো কিছুর আশা শুনিয়েছিলেন। তবে তাঁর কণ্ঠে ছিল আক্ষেপের সুরও। এপ্রিলে পাকিস্তানের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাই খেলেছিল বাংলাদেশ দল। এরপর বিশ্বকাপে যাওয়ার আগপর্যন্ত আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচই খেলেনি বাংলাদেশ দল।
এমনকি ২০২৪ সালের শুরু থেকে অস্ট্রেলিয়া বাদে আর কোনো বড় দলের বিপক্ষেই খেলেননি নিগাররা। বড় টুর্নামেন্টের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার, সেটির ঘাটতি তাই ছিলই। তবে ২০২২ আসরে প্রথমবার অংশ নিয়ে একটি জয় ছিল বলে এবার সেটি বাড়িয়ে নেওয়ার প্রত্যাশাই ছিল সবার। বিশেষ করে কোচ তো মুখ ফুটে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার নামও নিয়েছিলেন।
২ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। মারুফা আক্তারের দুর্দান্ত ওভার দিয়ে শুরু হওয়া ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জেতে ৭ উইকেটে। ম্যাচের প্রথম ওভারেই পাকিস্তানের চমৎকার দুটি ইনসুইঙ্গারে পাকিস্তানের দুই উইকেট তুলে নেন মারুফা, যা বিশ্বকাপের বাকি সময়েও তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছিল।
সেদিন পাকিস্তানের ১৩০ রানের লক্ষ্য মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৩ বল হাতে রেখেই জিতেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচেই ২ পয়েন্ট, বলে-ব্যাটে দাপুটে ক্রিকেট—বাংলাদেশ দল স্বপ্নটা বড় করে তুলেছিল প্রথম ম্যাচেই।
বাংলাদেশ দলের দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ৭ অক্টোবর ভারতের গুয়াহাটির ম্যাচটিতে বাংলাদেশ হারে কার্যত আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে। বাংলাদেশ আগে ব্যাটিংয়ে ১৭৮ রান করার পর ইংল্যান্ডের ১০৩ রানে ৬ উইকেট তুলে নিয়েছিল।
তবে হিদার নাইটের অপরাজিত ৭৯ রানের ইনিংস বাংলাদেশকে হতাশায় ডোবে। সে দিন নাইট দুবার ক্যাচ দিয়েও আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে বেঁচে যান। শূন্য রাতে থাকতে নিগার ক্যাচ নিলেও তৃতীয় আম্পায়ার যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বলে নটআউট দেন।
একই যুক্তিতে টিভি আম্পায়ার বাতিল করেন নাইটের ১৩ রানে স্বর্ণা আক্তারের নেওয়া ক্যাচও। ম্যাচের পর খোদ নাইটই জানান, তিনিও ভেবেছিলেন আউট হয়ে গিয়েছিলেন।
বাংলাদেশ আরও দুটি ম্যাচ জয়ের খুব কাছে গিয়ে হেরেছে। একটি ১৩ অক্টোবর বিশাখাপট্টনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, অন্যটি ২০ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নাবি মুম্বাইয়ে।
প্রোটিয়াদের বিপক্ষে জয় হাতছাড়া হয়েছে একের পর এক ক্যাচ মিসের কারণে। সেদিন স্কোরবোর্ডে ২৩২ রান করা বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলার পর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুটি ক্যাচ মিস করে। এর মধ্যে শেষ ৮ বলে যখন ৯ রান দরকার, তখন হাতের ক্যাচ ফেলে দেন স্বর্ণা। তার আগে সুমাইয়াও ছাড়েন একটি ক্যাচ।
আর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় ফসকেছে ব্যাটিং-ব্যর্থতায়। ২০২ রান তাড়ায় প্রায় পুরো পথ পাড়িয়ে দেওয়ার পর শেষ ২ ওভারে বাংলাদেশের দরকার ছিল ১২ রান, শেষ ওভারে ৯। কিন্তু শেষ ওভারে অবিশ্বাস্যভাবে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ ৭ রানে হেরে যায়। এই ম্যাচেই বাংলাদেশের শেষ চারে খেলার আশা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়।
চাপের মুহূর্তে ভেঙে পড়া আর তিনটি জয় হাতছাড়া হওয়ার টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ভুগেছে বেশি ব্যাটিংয়ে। বৃষ্টিবিঘ্নিত শেষ ম্যাচের আগপর্যন্ত টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৬.৬ শতাংশ বল ডট খেলেছে বাংলাদেশ।
মোটের ওপর ৮ দলের মধ্যে বাংলাদেশের স্ট্রাইক রেট (৫৬.৮৬) টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। বাংলাদেশের চেয়ে কম শুধু পাকিস্তানের (৫৩.৯৭), যে দলটির তিনটি ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। টুর্নামেন্টে ছক্কা মারার দিক থেকেও বাংলাদেশ দল আট দলের মধ্যে সপ্তম (৬টি), চারের দিক থেকে ষষ্ঠ (১১৬টি)।
ব্যাটিংয়ের ভালো দিক হচ্ছে ফিফটির আধিক্য। বাংলাদেশ দলের ব্যাটাররা হাফ সেঞ্চুরি করেছেন ৭টি, যা টুর্নামেন্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ফিফটি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা (১০) ও ভারতের (৯টি)। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার ফিফটি কম (৩) হলেও সেঞ্চুরি আছে ৫টি।
বাংলাদেশ দলের ৭ ফিফটিতেও বৈচিত্র্য আছে। মোট ৫ জন ব্যাটার পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন। সোবহানা মোস্তারি ও শারমিন আক্তার দুটি করে, একটি করে নিগার সুলতানা, রুবাইয়া হায়দার ও স্বর্ণা আক্তার। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্বর্ণার ৩৪ বলে ফিফটি মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্রুততম। সেদিন ৩টি ছক্কা মারেন স্বর্ণা, যা বাংলাদেশের নারী ওয়ানডে ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ।
বোলিংয়ে ক্রিকেটবিশ্বের নজর কেড়েছেন মারুফা। স্পিন-নির্ভর বাংলাদেশ দলের আক্রমণে মারুফার সুইং, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশংসা ঝরেছে ধারাভাষ্যকারদের কণ্ঠে।
মোটের ওপর দুটি জায়গায় বাংলাদেশ ভালো করেছে। টুর্নামেন্টের লিগ পর্বে দ্বিতীয় সেরা ইকোনমি বাংলাদেশের (৪.৬১), শীর্ষে ইংল্যান্ড (৪.৫১)।
মেডেন নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের বোলাররা এগিয়ে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ২৫ মেডেনের পরই বাংলাদেশের ২৩। তবে উইকেট নেওয়ার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান আট দলের মধ্যে সপ্তম (৩৬ উইকেট), শুধু শ্রীলঙ্কার চেয়ে এগিয়ে (২৩)।
মারুফা ও স্বর্ণার ঝলক আর ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয়ের কাছাকাছি যেতে পারার ঘটনাগুলো ছাপিয়ে দিন শেষে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ অর্জন ওই পয়েন্ট তালিকার অবস্থানটাই।
২০২২ আসরে ছিল বাংলাদেশের প্রথম অংশগ্রহণ। তখন এক জয়ের ২ পয়েন্ট বাংলাদেশ লিগ পর্ব শেষ করেছিল আট দলের মধ্যে সপ্তম হয়ে। এবারও তা-ই।