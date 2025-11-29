অভিযুক্তদের বাদ দিয়ে বিপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকা

বিপিএলের নিলামে ফিক্সিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। তাঁদের নাম বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে না জানালেও বিপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় নেই প্রাথমিক তালিকায় থাকা ৭ জন স্থানীয় ক্রিকেটার।
তাঁদের মধ্যে আছেন এনামুল হক, মোসাদ্দেক হোসেন, আলাউদ্দিন বাবু, সানজামুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান ও শফিউল ইসলাম। তাঁদেরকে ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগেই বাদ দেওয়া হয়েছে কি না, তা অবশ্য বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে বলেনি।
বিপিএলের এবারের আসরে কারা দলের সঙ্গে কর্মকর্তা হিসেবে থাকবেন, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে কাল রাতে সেই তালিকাও চেয়েছে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের প্রতি বিসিবির পরামর্শ ফিক্সিংয়ে সন্দেহভাজন কাউকে যেন দলে না রাখা হয়। সে রকম কেউ থাকলে তাঁকে বিপিএলের অ্যাক্রিডেশন কার্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
গত বছর বিপিএলের পর ফিক্সিং তদন্তে তিন সদস্যের স্বাধীন কমিটি করেছিল বিসিবি। তাঁদের দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে এবারের বিপিএল থেকে কিছু খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদেরও দূরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অধিকতর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালকে।
আগামীকাল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে হবে বিপিএলের এবারের আসরের নিলাম। ২৪ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২৬ ডিসেম্বর বিপিএলের প্রথম ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।