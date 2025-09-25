বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তানের দুর্বলতার কথা বললেন শোয়েব–মিসবাহ

সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছিল পাকিস্তান। তবু এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা তাদের এখনো টিকে আছে। দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারানোয় সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে। তবে সেটি উজ্জ্বল হবে নাকি ম্লান হয়ে যাবে, তার উত্তর মিলবে আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে।
তবে পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার আর সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক এখনো স্বস্তিতে নেই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিতলেও দলের ব্যাটিংয়ে বড় দুর্বলতা দেখছেন তাঁরা।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তান জিতেছিল ১৩৩ রান তাড়া করে। কিন্তু রানটা তাড়া করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ৫৭ রানে হারাল চতুর্থ উইকেট, ৮০ রানে পঞ্চম। ওই সময় ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা আর মহিশ তিকসানার ঘূর্ণিতে ভীষণ ভুগছিলেন ব্যাটসম্যানরা। দুজনেই নেন দুটি করে উইকেট। শেষ পর্যন্ত হুসেইন তালাত ও মোহাম্মদ নেওয়াজের অবিচ্ছিন্ন ৫৮ রানের জুটিই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।
শোয়েবের মতে, পাকিস্তানের মিডল অর্ডারেই আসল দুর্বলতা। ‘গেম অন হ্যায়’ অনুষ্ঠানে তিনি অধিনায়ক সালমান আগা ও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হারিসের নাম ধরে বলেন, ‘এই দলের মিডল অর্ডার স্পিন খেলতে পারে না। সালমান ইনিংস গড়তে পারছে না। হারিস ভেতরে ঢোকা বলে আটকে যায়। বাইরে গেলে খেলতে পারে। ও প্রতিভাবান, ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু শেখা দরকার, কখন শট খেলতে হবে, কখন নয়। কীভাবে সিঙ্গেল-ডাবল আর বাউন্ডারির মিশেলে ইনিংস সাজাতে হয়।’
মিসবাহও মনে করেন, মিডল অর্ডার ব্যাটিংই পাকিস্তানের বড় সমস্যা। তিনি শোয়েবের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, ‘আমাদের মিডল অর্ডারের সমস্যার সমাধান দরকার। এই উইকেটে ভালো শুরুর পর উইকেট ছুড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আপনি ১০ বলে ২৪ রান করলেন। কিন্তু পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে যদি দুটি উইকেট পড়ে যায়, তখন পরের ব্যাটসম্যানদের ওপর চাপ বেড়ে যায়।’
মিসবাহ মনে করেন, সামনের ম্যাচগুলোতে পাকিস্তানের টপ অর্ডারকে বড় দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ছোট লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই উইকেট হারানোর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘আমাদের সত্যিই ভাবতে হবে। যখন লক্ষ্য মাত্র ১৩৩ রান, তখন টপ অর্ডারের কারও ৭০-৮০ রান করা উচিত। এতে চাপ কমে যায়। নাহলে মিডল অর্ডার সব সময় চাপে থাকবে। ভালো মানের স্পিনারদের সামলানো তখন আরও কঠিন হয়ে যাবে।’
আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তানের সুপার ফোর পর্বের শেষ ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায়।