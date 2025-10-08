এবার আউট নাজমুল

২ রান করে ফিরলেন নাজমুল। ওমরজাইর বলে ড্রাইভ খেলতে গিয়ে মিড অফে ক্যাচ দিলেন এই বাঁহাতি। সহজ ক্যাচটি নিয়েছেন হাশমতউল্লাহ শহীদি। উইকেটে এসেছেন তাওহিদ হৃদয়।
বাংলাদেশের রান ৫.৩ ওভারে ২ উইকেটে ২৬ রান।
আফগান অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে জীবন পেয়েছিলেন তানজিদ। ওমরজাইর শর্ট বলটি পুল করে স্কয়ার লেগে পাঠান তানজিদ। সেখানে ফিল্ডিং করা রহমত শাহ তানজিদের সহজ ক্যাচ ছাড়েন।
এর এক বল পরই উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েছেন বাংলাদেশ ওপেনার। হার্ড লেংথে করা ওমরজাইয়ের বলটি তানজিদের ব্যাটের বাইরের কানায় লাগে। উইকেটের পেছনে থাকা রহমানউল্লাহ গুরবাজ সহজ ক্যাচটি লুফে নেন। ১০ রান করেছেন তানজিদ।
বাংলাদেশের রান ৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৯ রান। উইকেটে এসেছেন নাজমুল হোসেন।
তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, নুরুল হাসান, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে সবাইকে স্বাগত। আজ আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল। এর আগে টি–টোয়েন্টি সিরিজ ৩–০ ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ।