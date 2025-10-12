ছক্কা মেরেই স্মৃতি মান্ধানার বিশ্ব রেকর্ড

ঐতিহাসিক এক কীর্তি থেকে মাত্র ১৮ রান দূরে ছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। ভারতীয় ব্যাটারের সেই কীর্তিটা যে আজ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেই হয়ে যাবে, তাতে খুব একটা সন্দেহ ছিল না। তবে মান্ধানা তো আর ইদানীং সাদামাটাভাবে কিছু করেন না। যা-ই করেন, তাতে একটা বিশেষত্ব থাকে।
আজ বিশাখাপট্টনমেও তা-ই হলো। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা ভারতের ইনিংসের অষ্টম ওভারে মান্ধানা বিশাল এক ছক্কা মারলেন অস্ট্রেলিয়ার সোফি মোলিনুকে, আর সেই ছক্কাতেই লেখা হয়ে গেল ইতিহাস। নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডেতে এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০০ রানের মাইলফলক পেরিয়ে গেলেন মান্ধানা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই বিশ্বকাপেই এর আগের ম্যাচটাতে এক পঞ্জিকাবর্ষে ওয়ানডেতে কোনো নারী ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতীয় এই ওপেনার। এর আগে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার বেলিন্ডা ক্লার্কের ১৯৯৭ সালে গড়া ৯৭০ রানের রেকর্ডটাও মান্ধানা ভেঙেছিলেন ছক্কা মেরেই।
এখানেই শেষ নয়। ম্যাচটা মান্ধানা শুরু করেছিলেন ওয়ানডেতে ৪৯৪২ রান নিয়ে। ২১তম ওভারের শেষ বলে অস্ট্রেলিয়ান বোলার কিম গার্থকে মেরেছেন আরও একটি ছক্কা। সেই ছক্কাতেই নারী ওয়ানডেতে ৫০০০ রানের মাইলফলকও পেরিয়ে যান মান্ধানা। ছক্কা মেরে মাইলফলক ছোঁয়াটা যেন তাঁর অভ্যাসই হয়ে গেছে!
নারী ওয়ানডেতে পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে ৫০০০ রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন মান্ধানা। এই তালিকায় সবার ওপরের নামটা ভারতেরই মিতালি রাজের। ২৩২ ম্যাচের ২১১ ইনিংসে যিনি করেছেন ৭৮০৫ রান। ৬৬ বলে ৯ চার ও ৩ ছক্কায় ৮০ রান করে আজ মান্ধানা মোলিনুর বলে আউট হওয়ার পর আপাতত ওয়ানডেতে তাঁর রান ১১২ ইনিংসে ৫০২২।