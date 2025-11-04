এনামুল, নাঈম, মাহিদুল বাদ; দলে ফিরেছেন মাহমুদুল

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসবি)। এই সিরিজ দিয়েই অধিনায়কত্বের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন নাজমুল হোসেন। অবশ্য গত জুনে শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁর নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণার পর বাংলাদেশ আর টেস্টই খেলেনি। আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে বিসিবির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগামী চক্রের জন্য অধিনায়ক হয়েছেন নাজমুল।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়া তিনজন হলেন এনামুল হক, নাঈম হাসান ও মাহিদুল ইসলাম। ওই সিরিজের দলে না থাকা ওপেনার মাহমুদুল হাসান ফিরেছেন আয়ারল্যান্ড সিরিজের স্কোয়াডে। এ বছরের এপ্রিলে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন মাহমুদুল।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই টেস্টের চার ইনিংসের তিনটিতেই ব্যক্তিগত সংগ্রহ দুই অঙ্কের ঘরে নিতে পারেননি এনামুল। এবার তাঁকে বাদ দেওয়া হলো দল থেকে। গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেট পাওয়া নাঈম হাসানও নেই আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কোনো ম্যাচ না খেলেই বাদ পড়লেন মাহিদুল।
আগামী ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সিলেটের প্রথম টেস্ট খেললে মিরপুরের দ্বিতীয় টেস্টই হবে মুশফিকুর রহিমের শততম টেস্ট। দেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলবেন তিনি। আয়ারল্যান্ড সিরিজটি তাই মুশফিকের জন্য তো বটেই, বাংলাদেশের জন্যই বিশেষ কিছু।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের টেস্ট দল: নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, জাকের আলী, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, ইবাদত হোসেন ও হাসান মুরাদ।